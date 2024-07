मानसून में कश्मीर का होता है अलग ही नजारा, IRCTC के साथ अगस्त में बना सकते हैं यहां का प्लान

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 53,350 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 48,600 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 47,250 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 38,750 और बिना बेड के 36,050 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Do you often daydream about going on a #trip to #Kashmir? If yes, book #IRCTCTourism's amazing #tour package which includes trips to some of the most breathtaking places in the region.

Destinations Covered: #Gulmarg, #Pahalgam, #Srinagar, #Sonmarg

Package Price- ₹ 47,250/-… pic.twitter.com/X0krKuRWg0— IRCTC (@IRCTCofficial) July 24, 2024