इस Diwali लॉन्ग वीकेंड पर घूम आइए अमृतसर, ये 5 जगहें नहीं होने देंगी एक दिन भी बोर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब की धरती पर बसा अमृतसर, एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। 20 अक्टूबर को मनाई जाने वाली दीवाली के लॉन्ग वीकेंड पर घूमने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है, जहां आप एक साथ कई यादगार अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है जो आपको यहां की मिट्टी से जुड़ने पर मजबूर कर देता है। आइए जानते हैं यहां घूमने के लिए बेस्ट 5 जगहों के बारे में, जो ऐतिहासिक और धार्मिक लिहाज से बेहद खास हैं।

स्वर्ण मंदिर अमृतसर की पहचान है श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम सभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हर धर्म के लोगों के लिए आस्था और शांति का प्रतीक है। सुबह-सुबह अमृत वेला (सुबह 4 बजे से 6 बजे) के दौरान या देर शाम जब इसकी रोशनी पानी में जगमगाती है, तो यहां का दृश्य मन मोह लेता है। गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर स्थित सेंट्रल सिख म्यूजियम में आप सिख इतिहास और उनकी गाथाओं को करीब से जान सकते हैं।

जलियांवाला बाग अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, तो जलियांवाला बाग और विभाजन संग्रहालय (Partition Museum) आपको भावुक कर देंगे। जलियांवाला बाग, 1919 के दर्दनाक नरसंहार की याद दिलाता है। यहां शहीदों की दीवार और स्मारक देखकर उस दौर के संघर्ष को महसूस किया जा सकता है। वहीं, टाउन हॉल में स्थित विभाजन संग्रहालय, 1947 के बंटवारे की कहानियों को सजीव करता है। यहां रखे गए पत्र, तस्वीरें और दस्तावेज आपको उस कठिन समय की झलक दिखाते हैं, जब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था।

वाघा बॉर्डर अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित वाघा बॉर्डर पर हर शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है। यहां का माहौल देशभक्ति से भरपूर होता है, जहां सैनिकों का जोश और लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। इस 30 मिनट की परेड में शामिल होकर आप एक अद्भुत रोमांच का अनुभव करेंगे।

महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह को समर्पित महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम भी देखने लायक है। यह संग्रहालय उनके जीवन और उनकी वीरता को दर्शाता है। यहां उनके हथियार, कपड़े, गहने और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। यह म्यूजियम राम बाग गार्डन में स्थित है, जो अपनी हरियाली और फूलों से भरा एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है।

खरीदारी का आनंद अमृतसर के रंग-बिरंगे और चहल-पहल भरे बाजार, जैसे हॉल बाजार, गुरु बाजार और कटरा जयमाल सिंह बाजार, शॉपिंग लवर्स के लिए स्वर्ग हैं। यहां आप फुलकारी दुपट्टे, पारंपरिक पंजाबी जुत्तियां, और हस्तशिल्प की अनूठी चीजें खरीद सकते हैं।