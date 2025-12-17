जिसे लाहौर समझा, वो निकला लखनऊ! धुरंधर से वीर-जारा तक, भारत की इन जगहों पर बना था नकली पाकिस्तान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार तहलका मचा रही है। पाकिस्तान गैंग वॉर पर बनी यह फिल्म दुनियाभर में खूब तारीफें बटोर रही हैं। साथ ही फिल्म की लोकेशन भी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की लोकेशन को देख यह सवाल किया जा रहा है कि क्या फिल्म सच में पाकिस्तान में शूट की गई है।

हालांकि, सच यह है कि फिल्म में पाकिस्तान दिखाने के लिए भारत की ही कुछ जगहों का इस्तेमाल किया गया है। यह पहली बार नहीं है, जब फिल्मों में पाकिस्तान दिखाने के लिए भारत की जगहों का इस्तेमाल किया गया हो। आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके लिए इंडिया में भी बनाया गया नकली पाकिस्तान-

लखनऊ साल 2023 में आई फिल्म गदर 2 के कई सारे सीन्स में पाकिस्तान को दिखाया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग असल में भारत में ही की गई है। फिल्म में दिखाया गया लाहौर असल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी। इतना ही नहीं फिल्म में लखनऊ के ऐतिहासिक La Martiniere College को पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर की तरह दिखाया गया। साथ ही क्लाइमेक्स के कई सीन्स महाराष्ट्र के अहमदनगर में शूट हुए थे।

कश्मीर सुपरस्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान में ज्यादातर समय पाकिस्तान की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इसे फिल्माने के लिए भारत में नकली सेट बनाए गए थे। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी (चांद नवाब) का फेमस रेलवे स्टेशन वाला सीन राजस्थान के 'मंडावा' में शूट हुआ था। वहीं, फिल्म का क्लाइमेक्स, जिसमें मुन्नी बॉर्डर पार करती है, वह पाकिस्तान बॉर्डर नहीं बल्कि कश्मीर के सोनमर्ग का थजीवास ग्लेशियर है।

अमृतसर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की आइकॉनिक फिल्म वीर-जारा के भी कई सारे सीन्स में पाकिस्तान को दिखाया गया है। हालांकि, इसके सभी सीन्स शूट इंडिया में ही किए गए थे। फिल्म में जारा (प्रीति जिंटा) का जो आलीशान पाकिस्तानी घर दिखाया गया है, वह असल में हरियाणा का पटौदी पैलेस है। फिल्म में कोर्ट के सीन को दर्शाने के लिए अमृतसर के खालसा कॉलेज को चुना गया था।

पालघर रणदीर हुड्डा की शानदार फिल्मों में से एक सरबजीत की कहानी भी पाकिस्तान के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पड़ोसी देश को दिखाने के लिए मेकर्स ने महाराष्ट्र का पालघर और मुंबई चुना था। पाकिस्तान की कुख्यात 'कोट लखपत जेल' के सीन्स पालघर किले (Palghar Fort) में शूट किए गए थे, आर्ट डायरेक्टर्स ने पूरी तरह से एक पाकिस्तानी जेल में तब्दील कर दिया था।

पटियाला बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट स्टारर राजी उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म में एक्ट्रेस एक इंडियन स्पाई का रोल करती नजर आई थीं, जिसकी शादी पाकिस्ताम में कर दी जाती है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब के पटियाला और मलेरकोटला को चुना गया था। फिल्म में आलिया के किरदार की जिस घर में शादी होती है, वह असम में पटियाला की एक पुरानी हवेली है। वहीं, फिल्म में बाजारों और सड़कों के सीन्स पंजाब के मलेरकोटला और नाभा में शूट किए गए थे।