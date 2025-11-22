Language
    कश्मीर की ये 5 सीक्रेट जगहें बनाती हैं इसे जन्नत, खूबसूरती ऐसी कि देखते ही थम जाएंगी आपकी सांसें

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    कश्मीर की वादियों का जिक्र होते ही सबसे पहले पहलगाम का नाम ही जहन में आता है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं है। यहां कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और दिल को छू लेने वाले नजारों के कारण किसी जन्नत से कम नहीं लगतीं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में।

    कश्मीर में घूमने के लिए हैं कई खूबसूरत जगह

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहां की वादियां, झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, डल झील जैसे नाम तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है।

    पहलगाम के अलावा भी कश्मीर में कई ऐसी अनछुई और कम चर्चित जगहें हैं, जो किसी जन्नत से कम नहीं लगतीं। ये स्थान न केवल सुकून देने वाले हैं बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ने का एक्सपीरियंस कराते हैं। तो आइए जानते हैं कश्मीर की  ऐसी ही कुछ शानदार जगहों के बारे में, जिन्हें आप अपने अगली जर्नी में शामिल कर सकते हैं।

    गुलमर्ग

    (Picture Credit- AI Generated)

    गुलमर्ग यानी "फूलों की घाटी", जो गर्मियों में रंग-बिरंगे फूलों से भर जाती है और सर्दियों में सफेद चादर ओढ़ लेती है। यह भारत का प्रमुख स्कीइंग डेस्टिनेशन है, जहां गुलमर्ग गोंडोला (एशिया की सबसे ऊंची केबल कार) का रोमांच पर्यटकों को लुभाता है। 

    सोनमर्ग 

    (Picture Credit- AI Generated)

    सोनमर्ग का अर्थ होता है ‘सोने की भूमि’। यह जगह बर्फ से ढकी चोटियों और हरे मैदानों के कारण बेहद आकर्षक लगती है। थाजवास ग्लेशियर और झीलों की ट्रैकिंग यहां का प्रमुख आकर्षण है।

    डल झील, श्रीनगर

    (Picture Credit- AI Generated)

    डल झील कश्मीर की पहचान है। शिकारा राइड, हाउसबोट्स और झील में तैरते बाजार इसे खास बनाते हैं। सूर्यास्त के समय झील का नजारा ऐसा लगता है जैसे पानी पर सोना बिखरा हो।इसके किनारे स्थित मुगल गार्डन और निशात बाग सुकून का अनुभव कराते हैं।

    युसमर्ग

    (Picture Credit- AI Generated)

    श्रीनगर से लगभग 50 किमी दूर युसमर्ग एक शांत, सुंदर और प्राकृतिक जगह है। देवदार के जंगल, पहाड़ियों पर चरती भेड़ें और हरे मैदान इसे एक जादुई कहानी जैसी जगह बनाते हैं। यहां का नीलनाग झील ट्रैकिंग के लिए काफी पॉपुलर है।

    दूधपथरी

    (Picture Credit- AI Generated)

    दूधपथरी का नाम ही इसकी खूबसूरती बयां करता है। यहां की धाराओं का पानी इतना साफ और सफेद लगता है जैसे दूध बह रहा हो। हरियाली से भरे मैदान, ऊंचे पहाड़ और शांत माहौल इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाते हैं।

    बांगस घाटी

    (Picture Credit- AI Generated)

    कुपवाड़ा जिले में स्थित बांगस घाटी, अब धीरे-धीरे लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है। ये जगह फूलों से ढके मैदान, बहती नदियां और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यह उन पर्यटकों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर शांति में समय बिताना चाहते हैं।

