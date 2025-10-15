कश्मीर में डल झील पर सुरों की महफिल में जादू बिखेरेंगे सोनू निगम, जानें कब और कहां होगा कॉन्सर्ट?
मशहूर गायक सोनू निगम 15 जून को कश्मीर की डल झील पर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इस कॉन्सर्ट को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। आयोजकों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि सभी शांतिपूर्ण माहौल में संगीत का आनंद ले सकें।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 26 अक्टूबर को एक विशेष लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम अपनी सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों को प्रस्तुत करेंगे।
यह कॉन्सर्ट घाटी के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें सोनू निगम बॉलीवुड हिट गानों के साथ-साथ महान गायक मोहम्मद रफी को संगीतमय श्रद्धांजलि देंगे। इस कॉन्सर्ट का आयोजन एनडीटीवी गुड टाइम्स द्वारा किया जा रहा है।
डल झील और ज़बरवन पहाड़ियों की शांत पृष्ठभूमि में स्थापित एसकेआईसीसी को इसके प्रतीकात्मक और प्राकृतिक महत्व के लिए चुना गया है। जैसे ही घाटी में शाम ढलती है, झील से मंच की रोशनी परावर्तित होने की उम्मीद है, जिससे प्रकृति और संगीत का एक अद्भुत दृश्य मिश्रण तैयार होगा।
सोनू निगम की उत्सुकता
सोनू निगम ने प्रदर्शन से पहले अपनी उत्सुकता व्यक्त की और कहा, "यह और भी खास है क्योंकि हमने डल झील पर दिवंगत मोहम्मद रफी साहब के 100 साल पूरे होने का जश्न नहीं देखा है। पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है। कश्मीर में डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना, वाकई अद्भुत और यादगार और खास होने वाला है। आप सभी से वहां मिलने का इंतज़ार रहेगा।
पर्यटन उद्योग का स्वागत
पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने इस आयोजन का स्वागत किया है और इसे क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन के पुनरुद्धार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाता है। इससे रोजगार सृजन होगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रियल कश्मीर प्रोडक्शंस के लाइन प्रोड्यूसर राही खान, जिन्होंने घाटी में कई फिल्म और मीडिया परियोजनाओं पर काम किया है, ने कहा, इससे रोजगार सृजन होगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
बॉलीवुड गायक का पहला प्रदर्शन
यह कॉन्सर्ट अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में किसी प्रमुख बॉलीवुड गायक का पहला प्रदर्शन भी है। हाल के वर्षों में, घाटी में केवल कुछ ही कलाकारों ने प्रदर्शन किया है, जिनमें 2022 में पंजाबी गायिका अफसाना खान और 2017 में अदनान सामी शामिल हैं, दोनों ही कंसर्ट डल झील के पास के स्थानों पर आयोजित हुए थे।
कब और कहां होगा कॉन्सर्ट?
- तारीख: 26 अक्टूबर
- समय: 6:30 बजे
- स्थान: शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, डल झील के किनारे, श्रीनगर
टिकट कैसे खरीदें?
टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास पहले ही बुक करा लें। टिकटों की सीमित संख्या और उच्च मांग को देखते हुए, दर्शकों को अपनी सीटें जल्दी से बुक करने की सलाह दी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।