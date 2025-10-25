Air India की नॉन-स्टॉप फ्लाइट से अब सीधा पहुंचें Philippines, 5 टूरिस्ट स्पॉट्स जीत लेंगे आपका दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर यात्रा करने वालों के लिए अब एक रोमांचक खबर है। एयर इंडिया ने दिल्ली और मनीला के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है, जिससे दोनों देशों के बीच न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है।

भारत-फिलिपींस रिश्तों में नई उड़ान इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट ने मनीला के लिए उड़ान भरी। इस लॉन्च के साथ ही एयर इंडिया फिलिपींस के लिए सीधी उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब फिलिपींस सरकार ने भारतीय पर्यटकों को 14 दिनों तक वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा दी है। इससे भारतीय यात्रियों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का यह खूबसूरत द्वीपीय देश और भी सुलभ हो गया है।

हफ्ते में पांच दिन उड़ानें, तीन क्लास की सुविधा नई दिल्ली–मनीला फ्लाइट हफ्ते में पांच दिन- सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। इन उड़ानों के लिए एयर इंडिया ने एयरबस A321LR विमान का इस्तेमाल किया है, जिसमें बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी- तीनों तरह की सुविधाएं दी गई हैं।

यह सीधा मार्ग खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो फिलिपींस में व्यापार, शिक्षा या पर्यटन के उद्देश्य से जाना चाहते हैं। वहीं, फिलिपींस के यात्रियों को भी दिल्ली के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक आसान कनेक्शन मिल सकेगा।

एयर इंडिया की दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ती मौजूदगी इस नई सेवा के साथ एयर इंडिया अब दक्षिण-पूर्व एशिया के सात देशों के आठ शहरों तक अपनी उड़ानें संचालित कर रही है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, साथ ही दोनों देशों के बीच लोगों का आना-जाना और व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

फिलिपींस में घूमने लायक 5 बेहतरीन जगहें अगर आप जल्द ही मनीला जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें: ‘पलावन’ में करें आइलैंड हॉपिंग पलावन अपनी झीलों, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और जीवंत समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। प्यूर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर, जो एक प्राकृतिक गुफा प्रणाली है, यहां की सबसे बड़ी आकर्षणों में से एक है।

इतिहास से रूबरू कराता ‘इंट्रामुरोस’ मनीला का यह ऐतिहासिक इलाका कभी स्पेनिश शासन का केंद्र हुआ करता था। यहां के फोर्ट सैंटियागो और सैन ऑगस्टिन चर्च जैसे स्थलों पर घूमते हुए आपको पुरानी सभ्यता की झलक मिलेगी। रंगीन समुद्र के नीचे की दुनिया फिलिपींस स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप Apo Reef Natural Park में रंग-बिरंगी मछलियों और प्रवाल भित्तियों के बीच गोता लगा सकते हैं, या Moalboal में सैकड़ों सार्डीन मछलियों के साथ तैर सकते हैं।

‘बोराकाय व्हाइट बीच’ पर सुकून के पल दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में गिने जाने वाला बोराकाय का व्हाइट बीच अपने सफेद रेत और नीले पारदर्शी पानी के लिए मशहूर है। यहां आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, तैर सकते हैं या नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं।