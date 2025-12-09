अगर शोर-शराबे से दूर बिताना चाहते हैं न्यू ईयर, तो चुनें उत्तराखंड के 5 शांत हिल स्टेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल पर अगर आप भी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उत्तराखंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। यहां की कुछ जगहें इतनी मशहूर हैं कि सर्दी के मौसम में उन जगहों पर लोगों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इसके कारण आपका वेकेशन का मजा किरकिरा हो सकता है, लेकिन यहां कुछ ऑफ डेस्टिनेशन जगहें भी हैं।

इन जगहों पर भीड़ कम होती है और आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हुए आराम से छुट्टियां मना सकते हैं। आइए जानें न्यू ईयर पर घूमने के लिए उत्तराखंड की 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन। अलमोड़ा अलमोड़ा उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, प्राचीन मंदिर और स्थानीय हस्तशिल्प इसकी पहचान हैं। नए साल पर यहां का मौसम साफ और ठंडा रहता है, जो ट्रेकिंग और प्रकृति का आनंद लेते हुए टहलने के लिए बेस्ट है। कसार देवी मंदिर, बिनसर महादेव और ब्राइट एंड कॉर्नर जैसे स्थान भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। स्थानीय कुमाऊंनी व्यंजनों का स्वाद भी यहां की यात्रा को यादगार बनाता है।

(Picture Courtesy: Instagram) मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर समुद्र तल से लगभग 2,286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने सुंदर ऑर्किड तथा फलों के बागानों के लिए जाना जाता है। नए साल पर यहां का ठंडा मौसम और कोहरे से ढकी पहाड़ियां एक रोमांटिक माहौल बनाती हैं। मुक्तेश्वर से धौलाधार रेंज का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और रॉक क्लाइम्बिंग, ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। 350 साल पुराना मुक्तेश्वर मंदिर भी दर्शन के लिए आकर्षण का केंद्र है।

(Picture Courtesy: Instagram) रानीखेत रानीखेत एक शांत हिल स्टेशन है, जो अपने सेब के बागानों, ओक और देवदार के जंगलों के लिए मशहूर है। नए साल के दौरान यहां हल्की बर्फबारी का अनुभव हो सकता है, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। यह स्थान भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। झूला देवी मंदिर, चौबटिया गार्डन और गोल्फ कोर्स यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह परफेक्ट है।

(Picture Courtesy: Instagram) चकराता चकराता एक कम भीड़-भाड़ वाला हिल स्टेशन है, जो एडवेंचर और प्रकृति के शौकीनों को बहुत भाता है। यह टाइगर पॉइंट और देवबन झरने जैसे स्थानों के लिए मशहूर है। नए साल पर यहां का तापमान काफी कम होता है और आसपास के जंगलों में बर्फ देखी जा सकती है। ट्रेकिंग, कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए चकराता एक बेहतरीन ऑप्शन है।