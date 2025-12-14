Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से रणथंभौर के एडवेंचर तक, न्यू ईयर ट्रिप के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की 4 जगहें

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    अगर आप दिसंबर के आखिरी हफ्तों या जनवरी की शुरुआत में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। जी हां, सुबह-शाम ...और पढ़ें

    Hero Image

    सर्दियों में राजस्थान की ये 4 जगहें आपकी छुट्टियों को बना देंगी यादगार (Image Source: Jagran) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की योजनाएं बनने लगती हैं। अगर आप इस दिसंबर या जनवरी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। इस मौसम में यहां की सुनहरी धूप, हल्की ठंड और सुबह की धुंध सफर को बेहद रोमानी बना देती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बजट को काबू में रखते हुए राजस्थान की शाही मेहमाननवाजी, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं उन 4 खास जगहों के बारे में जो आपकी नए साल की ट्रिप को यादगार बना देंगी।

    udaipur

    उदयपुर

    राजस्थान का 'सिटी ऑफ लेक्स' यानी उदयपुर सर्दियों में किसी कहानी की तरह लगता है। यहां की झीलें, हवेलियां, किले और महल जब ठंडी हवा और हल्की धूप में नहाए होते हैं, तो नजारा बेहद शाही लगता है। सिटी पैलेस से लेकर पिछोला झील तक, हर जगह इतिहास और सौंदर्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। पिछोला झील में सूर्यास्त के समय बोट राइड लेना किसी पेंटिंग का हिस्सा बनने जैसा महसूस होता है।

    सहेलियों की बाड़ी में आप हरियाली और फव्वारों के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं। वहीं, सजनगढ़ पैलेस से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। अगर थोड़ा दूर निकलें, तो करीब दो घंटे की दूरी पर स्थित कुम्भलगढ़ किला भी देख सकते हैं, जिसकी दीवारें दुनिया की दूसरी सबसे लंबी किलेबंदी मानी जाती हैं।

    jaipur lit fest

    जयपुर

    राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्दियों में सिर्फ शॉपिंग और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के लिए भी मशहूर है। अगर आप नए साल की शुरुआत किसी रचनात्मक और यादगार अनुभव से करना चाहते हैं, तो जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती।

    जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में 15 से 19 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में दुनियाभर के लेखक, कवि, विचारक, इतिहासकार और कलाकार जुटते हैं। इस साल स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई, मशहूर अभिनेता और लेखक स्टीफन फ्राय, ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद, इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली और लेखिका सुधा मूर्ति अपनी उपस्थिति से फेस्टिवल की शोभा बढाएंगे।

    साहित्यिक चर्चाओं के साथ-साथ यहां जयपुर म्यूजिक स्टेज, हेरिटेज परफॉर्मेंस और फूड स्टॉल्स भी होते हैं, जो इस अनुभव को और रंगीन बना देते हैं। इसके अलावा किताबों और प्रकाशन जगत से जुड़े विशेष मंच जयपुर बुकमार्क में भी आप शामिल हो सकते हैं। जयपुर की हवाओं में इस समय सिर्फ गुलाबी ठंड ही नहीं, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा भी होती है। ऐसे में, जेएलएफ आपको यादगार अनुभव देगा।

    ranthambore rajasthan

    रणथंभौर

    अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो रणथंभौर नेशनल पार्क जरूर जाएं। यहां की वाइल्डलाइफ सफारी सर्दियों में और भी रोमांचक हो जाती है। खुली जीप में जंगल घूमते हुए बाघ, तेंदुए, हिरण और अनगिनत पक्षियों को देखना एक यादगार अनुभव बन जाता है।

    साथ ही, पार्क के पास स्थित रणथंभौर का किला भी देखने लायक है, जहां से पूरे जंगल का शानदार नजारा दिखाई देता है। दिसंबर-जनवरी का समय सफारी के लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इस मौसम में जानवर भी आसानी से दिख जाते हैं और धूप भी हल्की होती है।

    mount abu

    माउंट आबू

    अगर आप हिल स्टेशन जैसी जगह की तलाश में हैं, तो माउंट आबू आपके लिए परफेक्ट है। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन होने के कारण यह ठंड के मौसम में बेहद खास महसूस होता है। यहां की नक्की झील में बोटिंग करें, दिलवाड़ा जैन मंदिर की सुंदर नक्काशी देखें और सनसेट प्वाइंट से डूबते सूरज का नजारा लें- हर अनुभव दिल को सुकून देने वाला होता है। माउंट आबू का शांत वातावरण, ठंडी हवा और आसपास की हरियाली इसे एक परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन बनाते हैं।

    राजस्थान का मतलब सिर्फ तपता रेगिस्तान नहीं है। सर्दियों में उदयपुर की झीलें, जयपुर का साहित्यिक माहौल, रणथंभौर का रोमांच और माउंट आबू की वादियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये सभी जगहें बजट-फ्रेंडली हैं, तो देर किस बात की? अपना बैग पैक कीजिए और इस नए साल राजस्थान के इन खूबसूरत नजारों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

    यह भी पढ़ें- 'भीड़भाड़ से दूर, सुकून के करीब', आपके New Year सेलिब्रेशन को सुपर-डुपर हिट बना देंगी भारत की 5 जगहें

    यह भी पढ़ें- सर्दी में 'गर्मी' का एहसास देंगी भारत की 5 जगहें, गुनगुनी धूप में विंटर वेकेशन का मजा ले पाएंगे आप