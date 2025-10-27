Language
    क्यों एक गलत रिश्ते में लंबे समय तक टिके रहना आपको अंदर तक तोड़ देता है?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    हम सभी खुशी और प्यार की तलाश में रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में एक ऐसे Relationship में फंस जाते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय, धीरे-धीरे अंदर से खोखला करता जाता है। सवाल यह है कि जब चीजें इतनी खराब हैं, तो हम उससे चिपके क्यों रहते हैं? आइए, इस आर्टिकल में इससे जुड़ी कुछ खास वजहों के बारे में जानते हैं।  

    टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज्यादा देर टिके रहने की सजा

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके आस-पास खुशी और प्यार का माहौल होना चाहिए, तब आप लगातार अकेलापन और घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं? हम सब एक आरामदायक आशियाने की तलाश में रिश्ते बनाते हैं, पर क्या हो जब वह आशियाना ही धीरे-धीरे आपको तोड़ने लगे?

    एक टॉक्सिक रिश्ते (Toxic Relationship) में लंबे समय तक टिके रहना सिर्फ नाखुश रहना नहीं है; यह अपनी आत्मा को दांव पर लगाने जैसा है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि क्यों गलत रिश्ते में एक पल भी ज्यादा रहना आपकी मेंटल हेल्थ को खत्म कर देता है।

    ‘शुरुआत के अच्छे दिन’ का मोह

    शुरुआत में शायद सब कुछ बहुत अच्छा था। उस खुशी की यादें हमें बांधे रखती हैं। हम सोचते हैं कि 'शायद चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी'। इसी उम्मीद में हम उस टॉक्सिक बिहेवियर को सहते जाते हैं, यह भूलकर कि वह अच्छा समय अब सिर्फ एक बीती हुई कहानी है। यह अटैचमेंट हमें आज की तकलीफ को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है।

    खुद पर शक और कॉन्फिडेंस की कमी

    एक गलत रिश्ता आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट जाता है। साथी लगातार आपकी गलतियां निकालता है या आपको नीचा दिखाता है। धीरे-धीरे, आप यह मानने लगते हैं कि 'गलती शायद मेरी ही है' या 'मैं किसी बेहतर रिश्ते के लायक नहीं हूं'। यह सोच आपको उस बंधन में कमजोर और असहाय महसूस कराती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

    अकेलेपन का डर और 'क्या कहेंगे लोग?'

    गलत रिश्ते में रहने का एक बड़ा कारण अकेलेपन का डर है। हमें लगता है कि अगर हम इस रिश्ते को छोड़ देंगे, तो हम अकेले रह जाएंगे। दूसरा कारण सामाजिक दबाव है-'लोग क्या कहेंगे?', 'रिश्ता टूट गया तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी?'। यह डर इतना भारी हो जाता है कि हम नाखुश रहने को अकेले रहने से बेहतर मानने की गलती कर बैठते हैं।

    सेहत पर गहरा असर

    गलत रिश्ते में लंबे समय तक टिके रहना सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। लगातार तनाव, चिंता और दुख आपके शरीर में कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) को बढ़ाता है। इससे आपको नींद न आना, पेट की समस्याएं, और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यानी आप अंदर से पूरी तरह टूटने लगते हैं।

    क्या है बाहर निकलने का रास्ता?

    गलत रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह आत्म-सम्मान और अपनी खुशी की तरफ पहला कदम है। याद रखें, आप प्यार और सम्मान के हकदार हैं। किसी भी रिश्ते की कीमत पर अपनी मानसिक शांति को दांव पर न लगाएं। कभी-कभी, सबसे मजबूत निर्णय यही होता है कि जो चीज आपको तोड़ रही है, उससे दूर हो जाया जाए।

