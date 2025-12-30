Language
    रिलेशनशिप में बढ़ रहा Future Faking का ट्रेंड, हकीकत से भी ज्यादा हसीन लग रहे प्यार के झूठे वादे

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:57 AM (IST)

    Hero Image

    कहीं आपका पार्टनर भी तो नहीं कर रहा Future Faking? (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप किसी से अभी सिर्फ दो हफ्ते पहले मिले हैं। कॉफी पीते-पीते वो अचानक आपकी आंखों में गहराई से देखते हैं और कहते हैं, "अगले साल दीवाली पर हम अपने नए घर में साथ पूजा करेंगे" या "तुम्हें पता है... हमारे बच्चों की मुस्कान बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी।"

    दिल में घंटियां बजने लगती हैं, है ना? पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। आपको लगता है, "भगवान का शुक्र है, आखिरकार मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल ही गया!"

    अगर यह सब 'हकीकत से ज्यादा अच्छा' लग रहा है, तो संभल जाइए। हो सकता है कि यह सच्चा प्यार नहीं, बल्कि 'फ्यूचर फेकिंग' का एक सोचा-समझा खेल हो (Future Faking in Relationships)। यह एक ऐसा रेड फ्लैग है जो इतना मीठा होता है कि हम इसे जहर समझने की गलती ही नहीं करते।

     Future Faking

    (Image Source: AI-Generated)

    फ्यूचर फेकिंग आखिर है क्या?

    आसान भाषा में कहें तो, फ्यूचर फेकिंग वह स्थिति है जब आपका पार्टनर आपसे भविष्य के बड़े-बड़े वादे करता है, ताकि वह आज में आपसे जो चाहता है उसे हासिल कर सके।

    ऐसे लोग आपसे कहेंगे, "अगले महीने हम ट्रिप पर चलेंगे" या "मैं हम दोनों के लिए घर खरीदूंगा", लेकिन जब वह समय आता है, तो उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार होता है। उनका मकसद उन वादों को पूरा करना नहीं, बल्कि आपको सपने दिखाकर अपने पास रोके रखना होता है।

    यह इतना असली क्यों लगता है?

    फ्यूचर फेकिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपके ही सपनों का आईना होता है।

    • सपनों की कॉपी करना: फ्यूचर फेकर बहुत चालाक होते हैं। वे पहले यह जानते हैं कि आप दिल से क्या चाहते हैं और फिर वही बातें आपको वादे के रूप में परोस देते हैं। जब कोई वही बात कहता है जो आप बरसों से सुनना चाहते थे, तो उस पर शक करना मुश्किल हो जाता है।
    • केमिकल लोचा: जब हम अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यह हमें इतनी खुशी देता है कि हम लॉजिक को भूल जाते हैं और सिर्फ उन मीठी बातों में खो जाते हैं।
    • लव बॉम्बिंग: अक्सर यह रिश्ते की शुरुआत में होता है जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वे आपको इतना प्यार और अटेंशन देते हैं कि आपको लगता है, "यही तो मेरा हमसफर है!"

    What is Future Faking

    (Image Source: AI-Generated)

    कैसे करें इस धोखे की पहचान?

    अगर आपके रिश्ते में ये संकेत दिख रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाइए:

    • बहुत जल्दबाजी: अगर कोई एक हफ्ते में ही कहे कि "तुम ही मेरी सोलमेट हो" और शादी की बातें करने लगे।
    • सिर्फ बातें, काम नहीं: वादे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन हकीकत में वे छोटी-छोटी चीजें भी पूरी नहीं करते (जैसे- समय पर कॉल करना या मिलने आना)।
    • बहानों की लिस्ट: जब भी वादे पूरे करने का समय आता है, उनके पास कोई 'मजबूरी' या 'इमरजेंसी' आ जाती है।

    याद रखिए, प्यार सिर्फ मीठी बातों में नहीं, बल्कि एक्शन में दिखता है। अगर कोई आपको भविष्य के सपने दिखा रहा है, लेकिन आज में आपको अनदेखा कर रहा है, तो उन सपनों से जागने का वक्त आ गया है। किसी के 'कल' के वादे के लिए अपना 'आज' खराब न करें।

