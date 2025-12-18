काश मेरे पास...क्या आपके दोस्त भी ऐसे मांगते हैं मदद? सावधान! हो सकते हैं ड्राई बैगिंग के शिकार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोई आपसे कहे कि मेरे घर पर तो काफी सारे मेहमान आ रहे हैं, अब मैं दोस्तों के लिए हाउस पार्टी कैसे अरेंज करूं या मुझे तो बहुत दिन हो गए ये डिश खाए, काश मेरे पास इतना समय होता कि मैं इसे बना पाता। इसे ड्राई बैगिंग कहते हैं जोकि मदद मांगने का ही एक तरीका है, जिसमें बातों को घुमा-फिरा कहा जाता है।