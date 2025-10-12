पति-पत्नी में एक जैसी हो सकती हैं मानसिक समस्याएं, जानिए क्यों और कैसे रखें ख्याल

(Picture Courtesy: Freepik)

पार्टनर्स में मानसिक लक्षणों के मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

स्टिग्मा और लिमिटेड ऑप्शन- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण व्यक्ति का साथी चुनने का दायरा सीमित हो सकता है, जिससे समान स्थितियों वाले लोग एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं।

एक जैसी क्वालिटी वाले पार्टनर चुनना- अक्सर लोग ऐसे साथी चुनते हैं जो स्वभाव या सोच में उनके जैसे हों। ऐसे में अगर एक को मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो दूसरे में भी उसके लक्षण मौजूद हो सकते हैं।

एक जैसी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस- पार्टनर्स एक ही वातावरण में रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के तनाव दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

जागरूकता और बातचीत- सबसे पहले, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें। अगर एक पार्टनर स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जायटी महसूस कर रहा है, तो दूसरे को भी सजग रहना चाहिए। छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें।

समय पर मदद लेना- भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी कई तरह के स्टिग्मा हैं, लेकिन जरूरी है कि समस्या बढ़ने से पहले ही काउंसलर या मनोचिकित्सक से सलाह ली जाए। दोनों पार्टनर्स का एक साथ परामर्श लेना फायदेमंद साबित हो सकता है।

एक-दूसरे की मदद- रिश्ते की मजबूती सहयोग से बनती है। अगर एक पार्टनर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो दूसरे का साथ और समर्थन उसे जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है। सुनें, समझें और साथ दें।

मी टाइम और सेल्फ केयर- रिश्ते में खुश रहने के लिए खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को अपने लिए समय निकालना चाहिए, जैसे- एक्सरसाइज, कोई हॉबी या मेडिटेशन। इससे स्ट्रेस कम होगा और रिश्ता भी बेहतर बनेगा।