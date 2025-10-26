रिश्तेदारों से बात करने में कतराते हैं आपके बच्चे, तो पेरेंटिंग कोच से जानें कैसे सिखाएं उन्हें घुलना-मिलना

आरती तिवारी, नई दिल्ली। 14 साल की सान्वी अब तक अपने वाट्सएप स्टेटस पर दीपावली से जुड़ी तस्वीरें लगा रही है। कभी चाचू के साथ डेकोरेटिव लाइट लगाने के दौरान हुए फोटोशूट का स्टेटस तो किसी दिन बुआ के बच्चों के साथ रातभर हुई दीपावली मिडनाइट की स्नैकिंग के स्नैप्स। रिश्तेदारों से इतनी सारी बातें तो उसने आज तक नहीं की थीं। पापा के फोन पर बस थोड़ा हैलो-नमस्ते के बाद ही सान्वी कुछ बहाना बनाकर फोन थमा देती थी। अब तो सबके फोन नंबर भी उसने सेव कर लिए हैं और मजेदार नाम वाले वाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं, जहां अगले महीने उसके चचेरे भाई की शादी की तैयारियों की चर्चा हो रही है। तो वहीं भाई दूज पर मामा भी सपरिवार उसके घर आए थे और फिर वे सभी एडवेंचर पार्क में गए थे और खूब धमाचौकड़ी हुई थी। इस बार सान्वी की दीपावली वाकई यादगार रही है। ऐसा ही होता है, जब बच्चे रिश्तेदारों से मिलते हैं, बातें-मस्ती करते हैं।

वास्तव में परिवार ही जीवन का असली धन है। हमारी परंपरा में परिवार सिर्फ मां-बाप तक सीमित नहीं है बल्कि सारे नाते-रिश्तेदारों को हम परिवार मानते हैं। त्योहार पर बच्चों को परिवार के विभिन्न सदस्यों से जुड़ने, उनके साथ समय बिताने और समाज की विविधता समझने का मौका मिलता है, जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस मेलजोल के दौरान बच्चे अपने रिश्तेदार के व्यक्तित्व और उनकी पसंद-नापसंद भी जान जाते हैं। मिलने जुलने से एक तरह का जुड़ाव उत्पन्न होता है और कई बार पहले से बनी हुई भ्रांतियां भी दूर हो जाती हैं। बड़े कजिंस बहुत-सी पुरानी यादें-बातें बताते हैं, जो बच्चों की रुचि, पढ़ाई या काम से संबंधित हो सकती हैं। कई बार वे बहुत अच्छे मार्गदर्शक या मेंटर भी साबित होते हैं। यह परिवर्तन बच्चों के व्यक्तित्व में सहनशीलता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है।

चार दिन की न हो चांदनी त्योहार की इस गरमाहट को सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित न रखें। चूंकि हर बच्चा तकनीकी और इंटरनेट मीडिया से जुड़ा है तो इसी की सहायता से क्यों ना परिवार की गरमाहट को सदा बनाए रखें? अभिभावक पहल करें कि त्योहार के बाद भी बच्चों का रिश्तेदारों से संपर्क बना रहे। अभिभावकों के रिश्ते जिनसे मजबूत होते हैं, उनके बच्चों के भी आपस में अच्छे रिश्ते होते हैं या मेलजोल के अवसर मिलने पर सुदृढ़ होते हैं। बच्चों को समझाएं कि परिवार जीवन में कितनी बड़ी ताकत है। मेलजोल सिर्फ त्योहार तक ही सीमित नहीं होता, दीपावली के बाद शादियों का दौर शुरू हो जाता है, ये भी रिश्ते संजोने का बेहतरीन अवसर है।

बच्चों को फैमिली वाट्सएप ग्रुप बनाने या पहले से मौजूद ग्रुप में जुड़ने के लिए प्रेरित करें और इसमें कभी-कभी ग्रुप चैट, वीडियो काल और मैसेज आदि साझा करते रहें। कभी वीकेंड या छुट्टी वाले दिन सब लोग मिलकर आनलाइन ग्रुप गेम्स खेल सकते हैं। कई डिजिटल प्लेटफार्म हैं, जहां ऐसे गेम्स खेले जा सकते हैं। आनलाइन इवेंट्स भी आयोजित कर सकते हैं जैसे कि हमने कोविड के दौरान किया। जब भी समुचित अवसर हो, तो एक फैमिली गैदरिंग या रियूनियन करने की कोशिश करें। जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो रील भी बनाते हैं, मीम भी शेयर करने लगते हैं, पुराने वीडियो और फोटोग्राफ्स भी निकाल लेते हैं और एक-दूसरे को भेजते हैं। यह भी एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है।