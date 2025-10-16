ज्यादा लाड़-प्यार से भी बिगड़ जाते हैं बच्चे, समझें सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का कैसा होता है बच्चों पर असर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल सोशल मीडिया एक बच्चे की वीडियो (KBC Kid's Video) तेजी से वायरल हो रही है। यह वीडियो कौन बनेगा करोड़पति शो का है, जिसमें यूजर्स बच्चे को व्यवहार को देखकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि बच्चा बिगड़ा हुआ, या वह बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है।

लेकिन वहीं कुछ लोग इसके पीछे बच्चे की गलती न बताकर पेरेंटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चा सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सिक्स पॉकेट सिंड्रोम (Six Pocket Syndrome) होता क्या है और इससे बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ सकता है।

(Picture Courtesy: Freepik) "सिक्स पॉकेट" का मतलब क्या है? सिक्स पॉकेट छह अलग-अलग सोर्स के बारे में बताता है जिनसे एक बच्चा आज के समय में ज्यादा अटेंशन और रिसोर्स हासिल कर सकता है। ये सोर्स हैं- माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी। इन सभी की "जेबें" बच्चे की हर इच्छा को तुरंत पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। चाहे वह कोई नई खिलौना हो, मनपसंद खाना हो, बिना मांगी मदद हो या फिर हर छोटे काम पर बहुत ज्यादा तारीफ।