ऑफिस में दिल लगाना हो सकता है रिस्की, एक-दो नहीं; 6 वजहों से कलीग को डेट करना है बड़ी गलती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में रोज साथ कॉफी पीना, एक-साथ बैठकर काम करना और देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स- कई बार यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा महसूस होने लगता है। धीरे-धीरे किसी खास कलीग की मुस्कान ज्यादा अच्छी लगने लगती है, उसकी बातें दिल में बसने लगती हैं और पता ही नहीं चलता कि दिल कब चुपके से ऑफिस टाइमटेबल में शामिल हो गया।

हालांकि, सच यह है कि ऑफिस रोमांस जितना रोमांचक दिखता है, उतना ही खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। जी हां, एक गलत कदम आपका करियर, छवि और मानसिक शांति- तीनों को हिला सकता है (Office Romance Risks)। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कैसे।

(Image Source: AI-Generated) प्रफेशनल लाइफ और पर्सनल फीलिंग्स टकरा सकती हैं कलीग को डेट करने का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आपकी भावनाएं आपके प्रोफेशनल काम में दखल देने लगती हैं। छोटी-सी बहस आपकी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। काम के दौरान भी पर्सनल बातें दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे फोकस टूट सकता है। ऐसे में, अक्सर यह स्थिति न तो रिश्ते के लिए अच्छी होती है, न ही करियर के लिए।

ऑफिस में लोगों की नजरें और अफवाहें ऑफिस में दो लोगों का करीब आना आमतौर पर छिपा नहीं रह पाता। धीरे-धीरे यह बातें फैलने लगती हैं और काम के बीच फालतू की चर्चा होने लगती है। कई बार लोग प्रोफेशनल अचीवमेंट को भी रिलेशनशिप के रंग में देखने लगते हैं, जिससे आपकी मेहनत का क्रेडिट कम हो सकता है।

ब्रेकअप की स्थिति में काम करना मुश्किल अगर रिश्ता आगे न बढ़ पाए और ब्रेकअप हो जाए, तो ऑफिस जाना ही भारी लगने लगता है। रोज सामने आना, बात करने से बचना, असहज वातावरण- ये सब मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। कई लोग इसी तनाव में नौकरी ही बदलने का फैसला कर लेते हैं।

प्रमोशन और पक्षपात के आरोप अगर आपका पार्टनर किसी ऊंचे पद पर है या सीधे आपका बॉस है, तो लोगों को अक्सर लगता है कि आपको फेवर मिल रहा है। भले ही आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करें, फिर भी क्रेडिट आपका नहीं बल्कि आपके रिश्ते का समझा जा सकता है। इससे ऑफिस की इमेज और साथियों का व्यवहार दोनों प्रभावित होते हैं।

कंपनी की पॉलिसी भी बन सकती है मुसीबत कई कंपनियों में ‘ऑफिस रोमांस’ या ‘कलीग डेटिंग’ को लेकर सख्त नीतियां होती हैं। अगर इन्हें फॉलो नहीं किया जाए, तो चेतावनी, नोटिस या कार्रवाई का खतरा भी रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी-कभी नौकरी तक हाथ से जा सकती है।