कब तक अपने कंधों पर ढोएंगे दूसरों की उम्मीदों का बोझ? खुद की पहचान मजबूत करने में मदद करेंगे 5 टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, जब आप कोई फैसला लेते हैं, तो क्या आपके मन में सबसे पहले यह सवाल आता है कि "लोग क्या कहेंगे?" या "क्या मेरे माता-पिता खुश होंगे?" अगर हां, तो बधाई हो! आप अनजाने में एक ऐसे बोझ तले दबे हुए हैं, जो आपका नहीं है- वह है दूसरों की उम्मीदों का बोझ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, हममें से ज्यादातर लोग अपनी असली इच्छाओं और सपनों को ताक पर रखकर, समाज द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलते रहते हैं। यह बोझ हमारी क्रिएटिविटी को मार देता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। अगर आप इस घुटन भरे चक्र को तोड़कर आत्मविश्वास और आजादी के साथ अपनी एक मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं, तो अगले 5 आसान टिप्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं।

अपनी 'असली आवाज' को पहचानें दूसरों की आवाजें हमारे दिमाग में इतनी तेजी से गूंजती हैं कि हम अपनी खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। अपनी असली पहचान बनाने का पहला कदम है खुद को समय देना। एक शांत जगह पर बैठें और खुद से पूछें- "मुझे क्या पसंद है? मेरे सपने क्या हैं? मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?" हो सकता है कि जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यह अभ्यास आपको धीरे-धीरे अंदर से मजबूत करेगा और दूसरों के विचारों का असर कम करेगा।

'न' कहना सीखें, बिना किसी गिल्ट के दूसरों की उम्मीदें पूरी करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम 'न' नहीं कह पाते। हमें डर लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा या वह नाराज हो जाएगा, लेकिन याद रखिए, आपकी खुद की शांति सबसे जरूरी है। अगर कोई काम आपको थका रहा है, परेशान कर रहा है या आपके लक्ष्यों से भटका रहा है, तो विनम्रता से 'न' कहें। 'न' कहना आपकी सेल्फ-रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, न कि कम करता है।

अपनी तुलना करना बंद करें सोशल मीडिया के इस दौर में हम लगातार खुद की तुलना दूसरों की 'परफेक्ट' लाइफ से करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितनी सफलता पा रहा है, तो हम अपनी राह छोड़कर उसकी नकल करने लगते हैं। यह आपकी पहचान को कमजोर करता है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। अपनी एनर्जी तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। आप एक अलग और खास कहानी हैं, इसे याद रखें।

गलतियों को सीखने का मौका मानें जब हम दूसरों की उम्मीदों पर चलते हैं, तो हम गलती करने से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए, तो दूसरे क्या कहेंगे? अपनी पहचान मजबूत करने के लिए यह सोचना बंद करें। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर गलती को एक सबक मानें और उससे सीखकर आगे बढ़ें। यह हिम्मत आपको किसी की भी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलने की ताकत देगी।