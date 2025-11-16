जीवन में सिर्फ बड़े सपने नहीं; छोटे-छोटे मकसद भी देते हैं खुशहाली, सेहत और लंबी उम्र

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम अक्सर सुनते हैं कि जीवन में बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है, जैसे- खूब सारे पैसे कमाना, ऊंचा पद या कुछ ऐसा जो हमें समाज में खास पहचान दिलाए। लेकिन साइकोलॉजी, साइंस और हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जीवन का मतलब समझने के लिए हमेशा बड़े सपनों की जरूरत नहीं पड़ती (Benefits of Small Life Goals)।

जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य भी उतनी ही ताकत देते हैं, कभी-कभी उससे भी ज्यादा। हालिया रिसर्च इसे साबित करती है कि जीवन में मायने या मकसद होना हमारे दिमाग, दिल और शरीर को सुरक्षित रखने वाला एक कवच है। यह न केवल पॉजिटिविटी बढ़ाता है, बल्कि सेहत को बेहतर बनाकर हमारी उम्र को भी बढ़ा सकता है।

(Picture Courtesy: Freepik) जीवन में मकसद क्यों जरूरी है? एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन को लेकर लक्ष्य साफ होता है, उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की संभावना ज्यादा होती है। अमेरिका में 7,000 से ज्यादा अधेड़ उम्र के लोगों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य था, उनमें मृत्यु की संभावना 15% कम थी।

वहीं, जिनके पास कोई मकसद नहीं था, उनमें डिप्रेशन, एंग्जायटी और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा पाया गया। यानी मकसद सिर्फ मन को दिशा नहीं देता, यह शरीर को भी मजबूती देता है। छोटे लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? लोगों को लगता है कि बड़ा सपना ही उन्हें आगे बढ़ाएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। छोटे-छोटे मकसद, जैसे रोज 20 मिनट लिखना, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना, किसी की मदद करना या एक नई चीज सीखना हमारे भीतर संतुष्टि और खुशी को बढ़ाते हैं।