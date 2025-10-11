बुरी याद बनकर नहीं सताएगा ब्रेकअप, रिश्ता खत्म करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने और आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है, तो कड़वाहट के साथ उसका अंत करना आपको लंबे समय तक कचोटता रहेगा। जिस तरह रिश्ते की शुरुआत बेहतर समझ और खुशी के साथ होती है उसका अंत भी उसी अंदाज में करें। इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि आप कैसे ब्रेकअप जैसे मुश्किल पल में भी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं।