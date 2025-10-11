बुरी याद बनकर नहीं सताएगा ब्रेकअप, रिश्ता खत्म करने के लिए अपनाएं ये तरीके
जब दो लोग रिश्ते में साथ आते हैं तो कई खूबसूरत यादें बनती हैं और साथ जीने-मरने की कसमें खाई जाती हैं। किन्हीं वजहों से यह रिश्ता ना चल पाए तो उसका अंत भी उसी मैच्योरिटी और मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। जितनी हैप्पी एंडिंग होगी आपके लिए मूव ऑन करना उतना ही आसान होगा।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने और आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है, तो कड़वाहट के साथ उसका अंत करना आपको लंबे समय तक कचोटता रहेगा। जिस तरह रिश्ते की शुरुआत बेहतर समझ और खुशी के साथ होती है उसका अंत भी उसी अंदाज में करें। इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि आप कैसे ब्रेकअप जैसे मुश्किल पल में भी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं।
कैसे पता चले कि मूव ऑन करना है
- अगर पार्टनर पर पहले जैसा भरोसा ना रह जाए।
- आपका पार्टनर अब आपका वैसा सम्मान या वैल्यू ना करता हो।
- आप दोनों के बीच वो अटैचमेंट या लगाव नहीं रह गया हो।
- अपनी परेशानी शेयर करना बंद कर दिया या नहीं कर सकते।
- आपको साथ रहने में घुटन या बंदिश महसूस होने लगे।
- एक साथ भविष्य के बारे में सोचना या प्लानिंग करना बंद कर दिया।
- फिजिकली या इमोशनली तकलीफ दी जा रही है।
आखिर कैसे करें ब्रेकअप की बात
- सही जगह और सही समय- ब्रेकअप के लिए सबसे बेहतर है आमने-सामने बात करना। भीड़भाड़ वाली जगह पर ब्रेकअप की बात करना सामने वाले के सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। एक ड्रामेभरा माहौल बन सकता है। ब्रेकअप का समय भी उतना ही मायने रखता है। कभी भी एक साथ वेकेशन से वापस आकर या फिर परिवार के साथ वक्त बिताने के दौरान ब्रेकअप की बात न करें।
- क्या कहें कैसे कहें- इसके लिए आपको डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्या कहना है उसका एक मोटा-मोटा स्कैच मन में तैयार कर लें। अपने विचारों और इमोशन पर फोकस रखें।
- सम्मान और संवेदना के साथ कहें अलविदा- भले ही आपका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन वो इंसान कभी ना कभी आपके जीवन में एक खास जगह रखता था। इसलिए अलग होते हुए भी सम्मान और संवेदना का साथ ना छोड़ें।
- साफ-साफ और ईमानदारी से कहें- ब्रेकअप की बात बेहद स्पष्ट तरीके से कहें, उसमें किसी प्रकार का सीक्रेट नहीं होना चाहिए। बातों को गोल-गोल घुमाने या लंबा खींचने की बजाय सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें कि आप क्या चाहते हैं।
- पार्टनर की बात भी सुनें- ब्रेकअप के समय सिर्फ अपनी बात कहकर किस्सा खत्म न करें, अपने पार्टनर की भी सुनें। भले ही आप उसकी बातों से सहमत ना हों लेकिन उसे बोलने का मौका जरूर दें और उसकी स्थिति को भी समझने की कोशिश करें।
- आरोपों से बचें- रिश्ता तोड़ते समय ज्यादातर लोग एक-दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा करने से बचें। पुरानी बातों को दोहराकर सिचुएशन बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। इस स्थिति में भी शांत बने रहें, अपने गुस्से या भड़ास को काबू में रखें।
