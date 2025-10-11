प्यार में होते हुए कैसे निकले Toxic Relationship से बाहर? आपके दोस्त भी नहीं बता पाएंगे 5 टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां प्यार कम और तकलीफें ज्यादा हैं? क्या आप भी हर दिन अपने पार्टनर के गलत बरताव से परेशान रहते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों। ऐसे रिश्ते में रहना मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हालांकि, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि, इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कुछ आसान तरीके भी मौजूद हैं।

सबसे पहले सच्चाई को स्वीकारें सबसे मुश्किल काम होता है यह मानना कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं। अक्सर लोग यह सोचकर खुद को दिलासा देते हैं कि "शायद यह मेरी गलती है" या "सब ठीक हो जाएगा"। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने आप से पूछें: "क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूं?" अगर जवाब 'नहीं' है, तो यह पहला कदम है।

अपनी भावनाओं को समझें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अक्सर पार्टनर आपको यह एहसास दिलाता है कि आप ही गलत हैं। वह आपकी हर बात में कमी निकालेगा और आपको अपनी गलती का अहसास करवाएगा। ऐसे में आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। याद रखें, यह आपकी गलती नहीं है। आपकी भावनाएं सही हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है, तो वह असली है। इसे नजरअंदाज न करें।

एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं इस मुश्किल समय में आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। उन्हें अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है कि वे आपको एक नया नजरिया दें और हिम्मत भी। जब कोई आपका साथ देने के लिए होता है, तो रास्ता थोड़ा आसान लगता है।

अपनी बाउंड्रीज तय करें आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप क्या सहन नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बार-बार अपमानित करता है या धमकाता है, तो यह आपकी सीमा रेखा है। उसे बताएं कि अगर यह फिर हुआ तो आप इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है।