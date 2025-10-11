Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्यार में होते हुए कैसे निकले Toxic Relationship से बाहर? आपके दोस्त भी नहीं बता पाएंगे 5 टिप्स

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    प्यार... ये शब्द सुनते ही एक सुकून-सा महसूस होता है, लेकिन क्या हो जब यही प्यार आपके लिए टॉक्सिक बन जाए? एक ऐसा रिश्ता, जो कभी आपको खुशी देता था, अब सिर्फ दर्द, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी दे रहा हो। ऐसे रिश्ते को Toxic Relationship कहते हैं। इसमें आप न तो खुलकर सांस ले पाते हैं और न ही अपने मन की बात कह पाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्यार में होते हुए भी कैसे खत्म करें एक टॉक्सिक रिश्ता? (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां प्यार कम और तकलीफें ज्यादा हैं? क्या आप भी हर दिन अपने पार्टनर के गलत बरताव से परेशान रहते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों। ऐसे रिश्ते में रहना मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हालांकि, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि, इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कुछ आसान तरीके भी मौजूद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले सच्चाई को स्वीकारें

    सबसे मुश्किल काम होता है यह मानना कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं। अक्सर लोग यह सोचकर खुद को दिलासा देते हैं कि "शायद यह मेरी गलती है" या "सब ठीक हो जाएगा"। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने आप से पूछें: "क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूं?" अगर जवाब 'नहीं' है, तो यह पहला कदम है।

    अपनी भावनाओं को समझें

    टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अक्सर पार्टनर आपको यह एहसास दिलाता है कि आप ही गलत हैं। वह आपकी हर बात में कमी निकालेगा और आपको अपनी गलती का अहसास करवाएगा। ऐसे में आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। याद रखें, यह आपकी गलती नहीं है। आपकी भावनाएं सही हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है, तो वह असली है। इसे नजरअंदाज न करें।

    एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं

    इस मुश्किल समय में आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। उन्हें अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है कि वे आपको एक नया नजरिया दें और हिम्मत भी। जब कोई आपका साथ देने के लिए होता है, तो रास्ता थोड़ा आसान लगता है।

    अपनी बाउंड्रीज तय करें

    आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप क्या सहन नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बार-बार अपमानित करता है या धमकाता है, तो यह आपकी सीमा रेखा है। उसे बताएं कि अगर यह फिर हुआ तो आप इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है।

    'नौ कॉन्टैक्ट' का नियम अपनाएं

    जब आप रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लें, तो अपने पार्टनर से पूरी तरह से दूरी बना लें। इसका मतलब है कि आप उनसे न तो फोन पर बात करेंगे, न ही मैसेज करेंगे और न ही मिलेंगे। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को ठीक होने का मौका देगा। अगर आप बार-बार उनसे संपर्क करेंगे, तो आप फिर से उसी जाल में फंस सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- जब रिश्ते में आने लगे दूरियां और पार्टनर छिपाने लगे बातें, अपनाएं 5 अचूक तरीके; बढ़ जाएंगी नजदीकियां

    यह भी पढ़ें- अपने फोन को लेकर ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है पार्टनर, तो समझ जाएं कि दाल में है कुछ काला