    सिर्फ प्यार ही नहीं, छोटी-मोटी नोक-झोंक भी होती है Healthy Relationship की पहचान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    क्या आप भी सोचते हैं कि Healthy Relationship में सिर्फ प्यार, रोमांस और एक-दूसरे की तारीफें ही होती हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आप भी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। दरअसल, फिल्मों और सोशल मीडिया ने हमें यही दिखाया है कि एक परफेक्ट कपल में कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं होता। हालांकि, हकीकत इससे काफी ज्यादा अलग है।

    Relationship को मजबूत बनाती है छोटी-मोटी तकरार (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम फिल्मों और कहानियों में देखते हैं कि एक रिश्ते में सिर्फ प्यार, रोमांस और मीठी-मीठी बातें ही होती हैं, लेकिन असल जिंदगी में रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक Healthy Relationship की निशानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि थोड़ी-बहुत नोक-झोंक और बहस भी होती है?

    जी हां, यह बिल्कुल सच है। जब दो लोग एक-दूसरे को समझते हैं और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता होता है, तो वो अपनी असहमति भी खुलकर जाहिर कर पाते हैं। छोटी-मोटी नोक-झोंक का मतलब यह नहीं कि आप एक-दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि यह दिखाता है कि आप दोनों ही अपनी बात रखने में सहज महसूस करते हैं।

    Healthy Relationship Signs

    कैसे पता चलेगा कि आपकी नोक-झोंक रिश्ते को मजबूत बना रही है?

    आप खुलकर अपनी बात रखते हैं: एक-दूसरे से बहस करने से आप अपनी भावनाओं और विचारों को जाहिर कर पाते हैं। यह दर्शाता है कि आप एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं और यह जानते हैं कि बहस के बाद भी आपका रिश्ता मजबूत रहेगा।

    आप एक-दूसरे को बेहतर समझते हैं: जब आप किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के सोचने का तरीका और उनके ओपिनियन का पता चलता है। इससे आप दोनों एक-दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।

    यह रिश्ते को बोरिंग होने से बचाता है: हर वक्त एक जैसा माहौल रिश्ता को नीरस बना सकता है। थोड़ी-बहुत बहस और हंसी-मजाक रिश्ते में नई जान डाल देते हैं।

    यह दिखाता है कि आप दोनों एक टीम हैं: किसी भी मुद्दे पर बहस करना और फिर एक साथ मिलकर उसका हल निकालना यह साबित करता है कि आप दोनों मिलकर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि आप एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं।

    लेकिन, ध्यान रखें कि यह नोक-झोंक प्यार और सम्मान के दायरे में होनी चाहिए। इसका मकसद एक-दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझना होना चाहिए। अगर आपकी बहस के बाद भी आप दोनों एक-दूसरे की परवाह करते हैं और साथ रहते हैं, तो यकीन मानिए, आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत है।

