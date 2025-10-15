एकतरफा प्यार में टूट गया है आपका दिल, तो जल्दी हील होने के लिए अपनाएं ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसा कि नाम से ही पता चलता है एकतरफा प्यार में एक तो प्यार में होता है, लेकिन दूसरे को उसकी फीलिंग की परवाह नहीं होती। इस तरह के रिश्ते में सिर्फ एक ही घुटता और परेशान होता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो इन तरीकों से आप भी मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ बिगड़ने से बचा सकते हैं।

एक बार दुखी हो जाने में कोई हर्ज नहीं रिजेक्शन हमेशा ही तकलीफदेह होता है। एकतरफा प्यार में होने वाले रिजेक्शन से आगे निकलने का सबसे बेहतर तरीका है अपने इमोशन को बाहर आने देना। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, शर्म महसूस हो रही हो या फिर आपका रोने का मन हो रहा हो, अपने इमोशन को दबाएं नहीं, उसे खुलकर बाहर आने दें। अपने इमोशन को पहचानकर उसे स्वीकारना मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका है।

बुरे पल आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे भले ही आप अब भी उससे प्यार करते हों लेकिन इस बात को भूलें नहीं कि वो आपका सोलमेट नहीं। आप उसकी उन आदतों या क्वालिटी को याद करें जोकि आपको पसंद नहीं थी। इस तरह आप आगे बढ़कर ऐसे किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना पाएंगे जो आपसे प्यार करता हो।

खुद को थोड़ा वक्त दें एकतरफा प्यार ही सही लेकिन रिजेक्शन के बाद दिल तो टूटता ही है। ऐसे में खुद को संभालने के लिए अपने दोस्तों से भी कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखें। इससे आपको सोचने और हील होने का समय मिलेगा। यदि इससे भी आपको सुकून न मिल रहा हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें।

सेल्फ-केयर को रखें सबसे पहले खुद के प्रति सख्त न बनें। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। इसके लिए महंगे स्पा या क्लब जाने की जरूरत नहीं। आप छोटी-मोटी एक्टिविटी से भी अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। जैसे बबल बाथ, फेस मास्क, वॉकिंग, अपना पसंदीदा म्यूजिक, मेडिटेशन या फिर ऐसी ही कोई रिलेक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं।