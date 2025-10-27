अचानक गायब हुआ आपका पार्टनर? घोस्टिंग के 5 खतरनाक संकेत, जो बताते हैं खत्म होने वाला रिश्ता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल होती है जब कोई आपको घोस्ट कर रहा हो। घोस्टिंग अचानक होने वाली घटना है, जिसमें कोई एकदम ही बिना कुछ बताए सारे कम्युनिकेशन खत्म कर देता है। इससे दूसरे पार्टनर को ठेस पहुंच सकती है और वो सोच में पड़ सकता है। घोस्टिंग के बाद होने वाली तकलीफ से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप उसके लक्षणों को पहले ही पहचान लें। इस आर्टिकल में आप जानेंगे घोस्टिंग के ऐसे ही कुछ लक्षणों और उससे बचने के तरीकों के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खुद के बारे में रखे सीक्रेट काफी सारे लोग डेट करने के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल देने से बचते हैं। इससे पता चलता है कि उसे रिश्ते को आगे ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप अपनी सारी बातें सामने वाले को बता रहे हैं लेकिन वो ऐसा करने से बच रहा है तो वह खुद को इमोशनली दूर रखना चाहता है।

बार-बार आने से रोके अगर कोई एक पार्टनर आपके घर आने की जिद करे लेकिन दूसरा उसे किसी न किसी बहाने से मना करे, तो इसका मतबल है कि वो एक दूरी बनाकर रखना चाहता है। वह मेंटली और फिजिकली आपसे दूर रहना चाहता है।

ऑनलाइन रहता है लेकिन मैसेज का जवाब नहीं देता हमेशा ही अपने फोन से चिपके रहने वाला व्यक्ति भी आपके मैसेज को नजरअंदाज कर रहा है तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है। सोशल मीडिया से हो जाए गायब अगर किसी को रिश्ते में दिलचस्पी खत्म होने लगती है तो ऐसे घोस्टर अपनी ऑनलाइन मौजूदगी कम करने लगता है या बिलकुल ही गायब हो जाता है। आप जिस डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर मिले थे, वहां से भी वो गायब हो जाए तो यह बताता है कि वो मूव ऑन करना चाह रहा है।