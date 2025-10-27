अचानक गायब हुआ आपका पार्टनर? घोस्टिंग के 5 खतरनाक संकेत, जो बताते हैं खत्म होने वाला रिश्ता
डेटिंग में घोस्टिंग एक गंभीर समस्या है, जिसमें बिना बताए संपर्क टूट जाता है। इससे बचने के लिए लक्षणों को पहचानना जरूरी है। निजी जानकारी छुपाना, घर आने से रोकना, ऑनलाइन रहकर भी जवाब न देना, सोशल मीडिया से गायब होना और देर से जवाब देना घोस्टिंग के संकेत हो सकते हैं। रिश्ते की शुरुआत में ही खुलकर बात करें और खतरे के संकेतों को अनदेखा न करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल होती है जब कोई आपको घोस्ट कर रहा हो। घोस्टिंग अचानक होने वाली घटना है, जिसमें कोई एकदम ही बिना कुछ बताए सारे कम्युनिकेशन खत्म कर देता है। इससे दूसरे पार्टनर को ठेस पहुंच सकती है और वो सोच में पड़ सकता है। घोस्टिंग के बाद होने वाली तकलीफ से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप उसके लक्षणों को पहले ही पहचान लें। इस आर्टिकल में आप जानेंगे घोस्टिंग के ऐसे ही कुछ लक्षणों और उससे बचने के तरीकों के बारे में।
खुद के बारे में रखे सीक्रेट
काफी सारे लोग डेट करने के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल देने से बचते हैं। इससे पता चलता है कि उसे रिश्ते को आगे ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप अपनी सारी बातें सामने वाले को बता रहे हैं लेकिन वो ऐसा करने से बच रहा है तो वह खुद को इमोशनली दूर रखना चाहता है।
बार-बार आने से रोके
अगर कोई एक पार्टनर आपके घर आने की जिद करे लेकिन दूसरा उसे किसी न किसी बहाने से मना करे, तो इसका मतबल है कि वो एक दूरी बनाकर रखना चाहता है। वह मेंटली और फिजिकली आपसे दूर रहना चाहता है।
ऑनलाइन रहता है लेकिन मैसेज का जवाब नहीं देता
हमेशा ही अपने फोन से चिपके रहने वाला व्यक्ति भी आपके मैसेज को नजरअंदाज कर रहा है तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है।
सोशल मीडिया से हो जाए गायब
अगर किसी को रिश्ते में दिलचस्पी खत्म होने लगती है तो ऐसे घोस्टर अपनी ऑनलाइन मौजूदगी कम करने लगता है या बिलकुल ही गायब हो जाता है। आप जिस डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर मिले थे, वहां से भी वो गायब हो जाए तो यह बताता है कि वो मूव ऑन करना चाह रहा है।
जवाब देने में दिखाए लेटलतीफी
अपने पार्टनर के मैसेज या कॉल का जवाब देने में एक दिन से भी ज्यादा का वक्त लगाए तो यह चेतावनी हो सकती है। अगर कोई आपको वाकई पसंद करता है तो वो तुरंत ही जवाब देगा, चाहे कितने बिजी क्यों हों। इस तरह की घटना बार-बार हो रही है तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है।
ऐसे नहीं होगी आगे कभी घोस्टिंग
- रिश्ते के शुरुआत में ही अपनी उम्मीदों या अपेक्षाओं के बारे में बता दें।
- अपने पार्टनर के बिहेवियर पैटर्न पर नजर रखें।
- शुरुआत में ही खुलकर बात करें।
- रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने की गलती न करें।
यह भी पढ़ें- ये मेरे टाइप का है! क्या रिलेशनशिप में काम करता है यह फॉर्मूला! आइए जानें कैसे चुनें सही पार्टनर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।