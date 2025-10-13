Dating Apps पर स्वाइप करते-करते थक गए, लेकिन नहीं मिल रहा है परफेक्ट मैच? 3 गलतियां हो सकती हैं वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Dating Apps स्क्रॉल करते-करते आपकी उंगलियां थक चुकी हैं, मगर'मैच' का नोटिफिकेशन आता ही नहीं, तो यह आर्टिकल खास आफके लिए ही है। दरअसल, कुछ लोग हर दिन घंटों डेटिंग ऐप्स पर स्वाइप करते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात! अगर डेटिंग ऐप्स पर आपका सफर निराशाजनक रहा है, तो हो सकता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां (Dating App Mistakes) कर रहे हों जो आपके परफेक्ट मैच को आपसे दूर भगा रही हों। आइए जानते हैं।

गलती नंबर-1 अधूरी या बोरिंग प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल ही वह पहली चीज है जो किसी को आपकी ओर आकर्षित करती है (How to get more matches on dating apps)। अगर आपकी प्रोफाइल अधूरी है या उसमें सिर्फ एक-दो साधारण-सी फोटोज हैं, तो लोग आप में दिलचस्पी नहीं लेंगे। अपनी प्रोफाइल में कुछ दिलचस्प और अपनी पर्सनालिटी को दर्शाने वाली चीजें लिखें। आपकी हॉबीज, आप क्या करना पसंद करते हैं, या कोई मजेदार किस्सा- ये सब आपकी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।

अच्छी क्वालिटी वाली और अलग-अलग तरह की तस्वीरें डालें। सिर्फ एक सेल्फी नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ, किसी ट्रिप पर या किसी हॉबी को करते हुए तस्वीरें लगाएं। गलती नंबर-2 बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना कई बार हम 'परफेक्ट' की तलाश में रहते हैं और छोटी-छोटी बातों पर भी लोगों को 'नापसंद' कर देते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। किसी भी रिश्ते को शुरू होने के लिए थोड़ा समय और धैर्य चाहिए होता है।

सिर्फ उनकी प्रोफाइल देखकर ही कोई थिंकिंग न बनाएं। बात करके जानने की कोशिश करें कि वे कैसे इंसान हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप सिर्फ एक स्वाइप में डिस्लाइक कर रहे हैं, वह आपके लिए एकदम सही हो।

गलती नंबर-3 खुद से मैसेज न करना डेटिंग ऐप्स का मकसद सिर्फ मैच करना नहीं, बल्कि बातचीत शुरू करना है। अगर आप सिर्फ लोगों से मैच करके छोड़ देते हैं और उनसे बात नहीं करते, तो आपका मैच मिलना बेकार है।