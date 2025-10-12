डेटिंग एप्स का 'काला सच', Gen-Z को कंपनियां कैसे बना रही बेवकूफ? रोमांस के बहाने भर रही Dating Apps की तिजोरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज की Gen Z पीढ़ी के लिए ऑनलाइन डेटिंग आसान नहीं रह गई है। महंगाई और नौकरी की अस्थिरता ने युवाओं की जेब ढीली कर दी है। हालांकि, ग्राइंडर के CEO जॉर्ज एरिसन का कहना है कि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि डेटिंग एप्स की नीतियों की भी है जिन्होंने रोमांस को कमाई का जरिया बना दिया है।

एरिसन के मुताबिक, पिछले एक दशक में डेटिंग एप्स ने फ्री सर्विस लगभग खत्म कर दी है। अब अनलिमिटेड मैसेज भेजने या अधिक प्रोफाइल देखने जैसे बेसिक फीचर्स के लिए भी यूजर्स को पैसे देने पड़ते हैं। Gen-Z फ्री वर्जन करते हैं इस्तेमाल एरिसन ने बताया कि अगर कोई पुरुष पैसे नहीं देता, तो एप्स पर उसका अनुभव लगभग बेकार हो जाता है। महिलाएं कुछ हद तक फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं तय हैं। उनके अनुसार, Gen-Z यूजर्स ज्यादातर मुफ्त वर्जन ही इस्तेमाल करते हैं और सुपर लाइक, अनिमिटेड चैटिंग या प्रोफाइल बूस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स की बिक्री में गिरावत आई है।

अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, स्नेपचैट और टिकटॉक पर डेटिंग ऐप का चलन बढ़ रहा है, जहां युवा अपने से 25% ज्यादा आकर्षक या सफल लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही, कुछ एप्स ने प्राइवेसी और वेरिफिकेशन फीचर्स भी बढ़ाए हैं।