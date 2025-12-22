Language
    रिश्ते में रहकर भी क्या आप अकेला महसूस करते हैं? 5 संकेत कराते हैं इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर की पहचान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    कहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता वह है जहां आप अपने मन की हर बात बिना डरे कह सकें, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पार्टनर आपके सामने बैठा हो, फिर भी ...और पढ़ें

    5 बातें साबित करती हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली आपसे नहीं जुड़ा है (Image Source: AI-Generated)


    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आप अपने पार्टनर के ठीक बगल में सोफे पर बैठे हैं। कमरा शांत है, हाथ में हाथ है, लेकिन आपके मन के भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा है। आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंसान से नहीं बल्कि एक 'पत्थर की दीवार' से बात कर रहे हैं।

    जी हां, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के जितने करीब जाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही दूर खिंचता चला जाता है? दरअसल, ऐसे लोग शरीर से तो आपके साथ होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद रखते हैं। आइए जानते हैं वे 5 संकेत (Signs Your Partner is Emotionally Unavailable) जो बताते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली आपसे दूर है।

    Signs Your Partner is Emotionally Unavailable

    गहरी बातों से कतराना

    क्या आपका पार्टनर सिर्फ मौसम, काम या टीवी शो के बारे में बात करता है? इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर अक्सर 'गहरी बातों' से दूर भागते हैं। जैसे ही आप अपने डर, भविष्य के सपनों या अपने रिश्ते की समस्याओं पर बात करना चाहेंगे, वे या तो विषय बदल देंगे या मजाक उड़ाकर बात टाल देंगे। उनके लिए भावनाओं की गहराई में उतरना किसी चुनौती से कम नहीं होता।

    अपनी कमजोरी छिपाना

    एक मजबूत रिश्ते की नींव एक-दूसरे के सामने अपनी कमजोरियों को जाहिर करने पर टिकी होती है, लेकिन एक इमोशनल दूरी बनाए रखने वाला इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानेगा और न ही यह बताएगा कि वह परेशान है। वे हमेशा एक 'परफेक्ट' मुखौटा पहनकर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी भावनाएं दिखाना कमजोरी की निशानी है।

    कभी बहुत करीब, तो कभी बिलकुल अजनबी

    क्या आपका पार्टनर कभी तो आप पर बहुत प्यार लुटाता है और अचानक बिना किसी वजह के गायब या चुप हो जाता है? यह 'हॉट एंड कोल्ड' वाला व्यवहार उनके डर को दर्शाता है। जब उन्हें लगता है कि रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो रहा है, तो वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपसे दूरी बना लेते हैं। यह व्यवहार आपको भ्रमित और दुखी कर सकता है।

    आपकी भावनाओं को 'ओवररिएक्टिंग' कहना

    जब आप अपनी कोई परेशानी पार्टनर के साथ साझा करते हैं और बदले में वे कहें कि "तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो" या "इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ," तो समझ जाइए कि वे आपकी भावनाओं को संभालने में असमर्थ हैं। इमोशनली अनअवेलेबल लोग अक्सर दूसरों की इमोशनल जरूरतों को 'ड्रामा' समझकर खारिज कर देते हैं।

    मुश्किल वक्त में पीछे हट जाना

    सच्चे पार्टनर की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी बीमारी, दुख या किसी तनावपूर्ण स्थिति में साथ देने के बजाय पीछे हट जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। वे दूसरों का भावनात्मक बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते और अक्सर अकेले छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं।

    रिश्ते में अकेलापन महसूस करना थका देने वाला होता है। अगर आपको अपने पार्टनर में ये संकेत दिखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे इंसान हैं, बल्कि शायद वे अपनी ही किसी भावनात्मक उलझन में फंसे हैं। ऐसे में, खुलकर बात करना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल की सलाह लेना एक सही कदम हो सकता है।

