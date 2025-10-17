जब सबसे खास दोस्त का साथ छूटे, Expert से जानें खुद को संभालने का तरीका

By Niharika Pandey Harshita Saxena Edited By:

एक अच्छे दोस्त का साथ छूटने पर दुख होना स्वाभाविक है। तनाव, अकेलापन और निराशा महसूस हो सकती है। इस स्थिति से उबरने के लिए सच्चाई को स्वीकार करना, परिवार और दोस्तों से बात करना, पुराने दोस्तों से मिलना, रूटीन का पालन करना और कुछ नया करना जरूरी है। यदि समस्या बनी रहती है, तो मनोवैज्ञानिक से सलाह लें।