रिश्ते में इन 5 चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करते कॉन्फिडेंट मर्द, भूलकर भी न समझें कमजोर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष जो बाहर से शांत और सुलझा हुआ दिखता है, वह अपने रिश्ते में किन बातों पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता? अक्सर हम कॉन्फिडेंट मर्दों को 'सहज' या 'कमजोर' समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आत्मविश्वासी पुरुष अपनी सीमाओं को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं।

वे प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे अपने आत्म-सम्मान के सामने कभी आने नहीं देते। अगर आप जानना चाहती हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक आत्मविश्वासी पुरुष को रिश्ते से दूर कर सकती हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है।

आत्म-सम्मान पर चोट आत्मविश्वासी पुरुष अपने मूल्यों और आत्म-सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। वे समझते हैं कि प्यार का मतलब इज्जत करना भी है। अगर कोई पार्टनर बार-बार सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर उनका मजाक उड़ाती है, उन्हें नीचा दिखाती है या अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करती है, तो ऐसे मर्द इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए, जहां इज्जत नहीं, वहां प्यार टिक नहीं सकता।

लगातार झूठ बोलना और धोखा देना आत्मविश्वास भरोसे की नींव पर खड़ा होता है। जो पुरुष खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं, वे रिश्ते में भी पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। छोटा-सा झूठ हो या कोई बड़ा धोखा, वे इसे रिश्ते को तोड़ने वाला मानते हैं। उनका मानना होता है कि अगर सच्चाई बताने का साहस नहीं है, तो रिश्ते की कोई मजबूत बुनियाद नहीं हो सकती। ऐसे मर्द एक बार धोखा मिलने पर दोबारा सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते।

उनके फैसलों में लगातार दखलंदाजी कॉन्फिडेंट मर्द अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। वे अपनी पार्टनर की राय को महत्व देते हैं, लेकिन लगातार नियंत्रण या हर छोटे-बड़े फैसले में बेवजह दखलंदाजी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर पार्टनर उन्हें यह महसूस कराती है कि वे सक्षम नहीं हैं या उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं है, तो वे तुरंत दूरी बना लेते हैं।

इमोशनल ब्लैकमेल एक कॉन्फिडेंट पुरुष जानता है कि भावनात्मक ब्लैकमेल रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। अगर पार्टनर अपनी बात मनवाने के लिए बार-बार रोने-धोने या सहानुभूति बटोरने का नाटक करती है, तो वे इसे चालाकी मानते हैं। वे भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भावनाओं का गलत इस्तेमाल उन्हें अस्वीकार्य होता है। वे एक हेल्दी कम्युनिकेशन में विश्वास रखते हैं, न कि नाटक में।

अपने दोस्तों या काम का अनादर करना आत्मविश्वासी मर्द अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों के बीच एक स्पष्ट संतुलन रखते हैं। उनके लिए उनके दोस्त, परिवार और काम भी जरूरी हैं। अगर पार्टनर लगातार उनके दोस्तों को बुरा-भला कहती है, उनके करियर के लक्ष्यों का मजाक उड़ाती है या उन्हें अपने काम से दूर रखने की कोशिश करती है, तो यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वे जानते हैं कि एक अच्छी पार्टनर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, न कि उन्हें पीछे खींचती है।