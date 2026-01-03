'हां' में उनकी मंजूरी है या बस मजबूरी? 6 संकेत बताते हैं पेरेंट्स को पसंद नहीं है आपका पार्टनर

Language
    6 संकेत, जो बताते हैं आपके माता-पिता को खटकता है आपका पार्टनर (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्यार का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन भारत में प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच भी होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे माता-पिता हमारे पार्टनर को उतना ही प्यार दें जितना हम देते हैं।

    हालांकि, कई बार पेरेंट्स खुलकर नहीं बोलते कि उन्हें आपकी पसंद नापसंद है, बल्कि वे अपने व्यवहार से इशारे देते हैं। अगर आप कन्फ्यूज हैं, तो नीचे दिए गए 6 संकेतों (Signs Your Parents Dislike Your Partner) पर गौर करें। अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है।

    उनके बारे में कभी न पूछना

    अगर आप घंटों फोन पर अपने पार्टनर से बात करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी यह नहीं पूछते कि "वो कैसा है?" या "उसका काम कैसा चल रहा है?", तो यह एक बड़ा संकेत है। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर वे आपके पार्टनर का नाम लेने से भी बचते हैं, तो समझ लें कि वे खुश नहीं हैं।

    हर बात पर कमियां निकालना

    क्या आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर की छोटी-छोटी बातों पर भी नुकस निकालते हैं? जैसे- "उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है" या "वो बहुत जोर से हंसता/हंसती है"। अगर वे बिना वजह उनकी आलोचना करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वे उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं।

    फैमिली फंक्शन में न बुलाना

    घर में पूजा हो, शादी हो या कोई त्योहार- अगर आपके पेरेंट्स साफ कह दें कि "उसे बुलाने की क्या जरूरत है, अभी वो परिवार का हिस्सा नहीं है," तो यह खतरे की घंटी है। जो पेरेंट्स आपके रिश्ते से खुश होते हैं, वे खुद आगे बढ़कर आपके पार्टनर को घर बुलाते हैं ताकि वे घुल-मिल सकें।

    दूसरों से तुलना करना

    अगर आपके माता-पिता बार-बार शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि "देखो, वो कितना अच्छा कमाता है" या "वो कितनी संस्कारी है," तो वे आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उन्हें आपका पार्टनर आपके लायक नहीं लगता। यह तुलना करना उनकी नापसंदगी दिखाने का एक तरीका है।

    शादी या भविष्य की बात टालना

    जब भी आप घर में अपनी शादी या भविष्य की बात छेड़ते हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स टॉपिक बदल देते हैं? या वे कहते हैं, "अभी इन सब बातों के लिए बहुत समय है, बाद में देखेंगे।" अगर वे कमिटमेंट की बात से भाग रहे हैं, तो हो सकता है वे उम्मीद कर रहे हों कि आपका यह रिश्ता अपने आप टूट जाए।

    आपके बरताव के लिए पार्टनर को जिम्मेदार ठहराना

    अगर आप कभी घर देर से आएं या किसी बात पर बहस करें, और आपके पेरेंट्स तुरंत कहें- "ये सब उसी के साथ रहने का असर है" या "तुम पहले ऐसे नहीं थे, उसी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है," तो यह साफ है कि वे आपके हर बदलाव के लिए आपके पार्टनर को दोषी मानते हैं।

    अगर आपको अपने घर में ये इशारे दिख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें। पेरेंट्स की चिंता कई बार उनके प्यार की वजह से होती है। सही समय देखकर उनसे शांति से बात करें और उनके डर को समझने की कोशिश करें। झगड़ा करने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें।

