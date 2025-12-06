बिना बताए ही पेरेंट्स की 5 आदतों को अपना लेते हैं बच्चे, जिंदगी पर डालती हैं बुरा असर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें 'सिखाया' जाता है। हम उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बच्चे हमारी बातों से कम, और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं।
बच्चे घर के 'CCTV कैमरे' होते हैं। उनकी नजरे हर वक्त आप पर टिकी होती हैं। वे चुपचाप आपकी हर हरकत, हर प्रतिक्रिया और हर आदत को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और धीरे-धीरे उसे अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 आम आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो माता-पिता अक्सर अनजाने में करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य पर इनका गहरा और बुरा असर पड़ता है।
हर वक्त मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहना
अगर आप बच्चे को बार-बार कहते हैं कि "जाओ पढ़ो" या "बाहर जाकर खेलो," लेकिन खुद घंटों सोफे पर लेटकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका बच्चा कभी आपकी बात नहीं मानेगा। वह यह सीख रहा है कि असली दुनिया से ज्यादा ज़रूरी वर्चुअल दुनिया है। इससे न केवल उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता है, बल्कि वे रिश्तों में भी गैर-हाजिर रहना सीख जाते हैं।
छोटे-मोटे झूठ बोलना
घंटी बजी और आपने बच्चे से कहा, "जाओ, कह दो पापा घर पर नहीं हैं।" आपको लगता है कि यह एक मामूली बात है, लेकिन बच्चे के लिए यह एक बड़ा सबक है। वह सीखता है कि मुसीबत से बचने या सुविधा के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है। धीरे-धीरे यह आदत बड़ी होकर उन्हें कपटी और बेईमान बना सकती है।
तनाव में चिल्लाना और गुस्सा करना
जब आप थके होते हैं या तनाव में होते हैं, तो आप स्थितियों को कैसे संभालते हैं? क्या आप चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं या शांत रहकर हल निकालते हैं? अगर आप बात-बात पर चिल्लाते हैं, तो बच्चा यही सीखता है कि अपनी बात मनवाने या समस्या सुलझाने का एकमात्र तरीका 'आक्रामकता' ही है।
खुद की और अपने शरीर की बुराई करना
"मैं कितना मोटा हो गया हूं," "मेरी तो किस्मत ही खराब है," या "मुझसे यह नहीं होगा।" अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को कोसते हैं, तो आपका बच्चा भी यही सीखेगा। वे खुद से प्यार करना बंद कर देंगे और उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। वे समझेंगे कि खुद को कम आंकना सामान्य बात है।
दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना
अगर आपके घर में मेहमानों के जाने के बाद उनकी बुराई शुरू हो जाती है, तो सावधान हो जाएं। बच्चा यह देखता है कि आप सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और। इससे वे 'दोगलापन' सीखते हैं। वे लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और खुद भी दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, जिससे उनके सामाजिक रिश्ते खराब हो सकते हैं।
बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे, वे वैसे ही ढल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत, ईमानदार और आत्मविश्वास से भरा हो, तो पहले ये गुण आपको अपने अंदर लाने होंगे। याद रखें, आप अपने बच्चे के पहले और सबसे बड़े हीरो हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे रोल मॉडल बनें जिसे देखकर वे गर्व महसूस करें, न कि शर्मिंदा।
