क्या आपका बच्चा भी है सेंसिटिव; अगर हां, तो 4 तरीकों से फील कराएं उन्हें स्पेशल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर बच्चे अलग होते हैं और खुद को एक्सप्रेस करने का उनका तरीका भी। कोई बच्चा खुलकर अपने दिल की बात कह देता है तो कोई गुमसुम हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादा सेंसिटिव पेरेंट्स के बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं और उसी तरह अपने आस-पास की दुनिया को देखते व समझते हैं।

ज्यादा सेंसिटिव बच्चे खुद को ऐसा होने के लिए दोषी मानते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं, ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे को समझें और पेरेंटिंग में कुछ जरूरी बातें शामिल करें।

औरों से होते हैं अलग

बेहद सेंसिटव बच्चे खुशी और दुख को तुरंत ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए किसी को दुख में देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शोर-शराबे वाला माहौल उन्हें परेशान करता है, वहीं खूबसूरत चीजें या किसी का अच्छा व्यवहार उन्हें प्रेरित करता है। लेकिन उनका यही स्वभाव उनकी परेशानी का कारण भी बन जाता है। कई बार रोने, अकेले में खेलने या अपमान होने का सख्ती से विरोध करने पर बुलिंग का भी शिकार होते हैं।