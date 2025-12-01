Language
    क्यों आपकी 'मेंटल हेल्थ' के लिए जहर हैं एक्स की तस्वीरें, पढ़ें 'डिलीट' बटन दबाने के 5 बड़े फायदे

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    यह सच है कि ब्रेकअप के बाद जिंदगी आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन इस सफर को सबसे मुश्किल क्या बनाता है? अगर गौर करें, तो अक्सर वे पुरानी फोटोज और चैट जो हम अपने फोन या सोशल मीडिया में सहेज कर रखते हैं। भले ही रिश्ता खत्म हो गया हो, ये डिजिटल यादें हमारे दिमाग में अटकी रहती हैं और हमारी मानसिक शांति को भंग करती हैं।  

    इन 5 वजहों के चलते डिलीट कर देनी चाहिए एक्स की फोटोज (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी हम सोचते हैं कि पुरानी यादें हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन सच यह है कि कुछ यादें साइलेंटली हमें भीतर से तोड़ती रहती हैं। खासकर एक्स की तस्वीरें, जो फोन की गैलरी में छिपे हुए उन जख्मों की तरह होती हैं, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वे बार-बार सामने आकर हमारी भावनाओं को अस्थिर कर देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि तस्वीरें रखना ‘मैच्योरिटी’ है, लेकिन असल में यह आपकी मेंटल हेल्थ पर धीरे-धीरे असर डालती हैं।

    यह आदत न केवल आपको अतीत में फंसा कर रखती है, बल्कि नए रिश्तों और खुद से बनी कनेक्शन को भी कमजोर करती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ‘डिलीट’ बटन दबाना एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है।

    भावनात्मक बोझ हल्का होता है

    हर बार जब आप गैलरी स्क्रॉल करते हुए अचानक उस चेहरे पर ठहर जाते हैं, दिल वहीं रुक जाता है। चाहे रिश्ता अच्छे से खत्म हुआ हो या बुरे से- तस्वीरें आपके दिमाग को पुराने दिनों में खींच ले जाती हैं। उन्हें हटाने से दिल हल्का होता है और अंदर जमा हुआ कई तरह का इमोशनल क्लटर खत्म होने लगता है।

    हीलिंग प्रोसेस तेज होती है

    ब्रेकअप के बाद हीलिंग एक धीमी प्रक्रिया होती है, और तस्वीरें इस प्रक्रिया को बार-बार रोकती रहती हैं। हर फोटो एक ट्रिगर की तरह काम करती है। जब आप इन्हें हटाते हैं, आपका दिमाग समझता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इससे आप जल्दी इमोशनली रिकवर कर पाते हैं।

    नए रिश्तों के लिए जगह बनती है

    गैलरी में एक्स की यादों को संभालकर रखना कभी-कभी अनजाने में भविष्यमुखी रिश्तों को प्रभावित कर देता है। आपके अंदर का एक हिस्सा पुराने रिश्ते में अटका रहता है और नया रिश्ता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। ‘डिलीट’ करने से आपका मन साफ होता है और आप हेल्दी रिश्तों के लिए रेडी फील करते हैं।

    सेल्फ-वैल्यू बढ़ती है

    बहुत से लोग तस्वीरें इसलिए रखते हैं क्योंकि वे पुरानी यादों को ‘मिस’ करना एक तरह की इमोशनल कमजोरी मानते हैं, लेकिन जब आप खुद के लिए एक कठिन फैसला लेते हैं- उन पलों को छोड़ देने का, तो आपकी सेल्फ-वर्थ स्ट्रॉन्ग होती है। आप खुद को बताते हैं कि अब आपका अतीत आपके प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करेगा।

    डिजिटल डिटॉक्स का काम

    कई बार हम यह सोचकर तस्वीरें रखते रहते हैं कि “शायद किसी दिन काम आएंगी” या “बस यूं ही रहने दो।” पर असल में यह डिजिटल क्लटर बन जाता है। जब आप इन फाइलों को हटाते हैं, तो सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि दिमाग में भरी अनचाही ऊर्जा भी साफ होती है। यह आपके फोन और दिमाग- दोनों के लिए डिटॉक्स जैसा एक्सपीरिएंस देता है।

    एक्स की तस्वीरें हटाना कोई 'इगो' या 'हेट' का मुद्दा नहीं है। यह सिर्फ इतना बताता है कि आप अपने भविष्य, अपने दिल और अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। और यह छोटा-सा ‘डिलीट’ बटन कई बार उस स्फूर्ति भरी नई शुरुआत का पहला कदम बन जाता है।

