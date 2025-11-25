छोड़कर जाने वाले ही सिखाते हैं प्यार की असल परिभाषा... क्यों रिश्ता टूटने के बाद खुलती है हमारी आंख?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्यार में डूबे हुए हम अक्सर सोचते हैं कि यही रिश्ता हमारी दुनिया है, यही इंसान हमारा ‘हमसफर’ है, लेकिन जब वही शख्स अचानक हाथ छोड़ देता है, तो दिल के साथ-साथ हमारी सोच भी टूट जाती है। अजीब बात यह है कि प्यार की सबसे गहरी सीखें हमें तब मिलती हैं जब कोई हमें छोड़ जाता है। जैसे किसी ने एक पल में आईना दिखा दिया हो- कि हम कौन थे, क्या बन गए, और अब हमें क्या बनना चाहिए।

रिश्ते में रहकर समझ नहीं आते सवाल जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, भावनाओं का शोर इतना तेज होता है कि सही-गलत की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम कमियां, दूरी, अनदेखी, सबको प्यार का नाम देकर नजरअंदाज करते रहते हैं। हमें लगता है- "बस समय के साथ सब ठीक हो जाएगा", लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समय ठीक नहीं करता, बल्कि खोखलेपन को और गहरा कर देता है।

टूटते ही समझ आता है कि ‘हमने खुद को कहीं खो दिया था’ अक्सर लोग छोड़कर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम रिश्ते में रहते हुए खुद को कितना पीछे छोड़ चुके थे। हमने अपने शौक, अपने सपने, अपनी प्राथमिकताएं, सब किसी और के लिए बदल दीं। पर जब वो इंसान चला जाता है, तो खालीपन के बीच हम खुद से मिलते हैं और समझ में आता है कि प्यार कभी खुद को खो देने का नाम नहीं था।

तोड़ना आसान होता है, जोड़ना नहीं कई बार एक रिश्ता धीरे-धीरे टूटता है और हमें पता भी नहीं चलता। छोटी-छोटी बातें, अनसुनी भावनाएं और अधूरी उम्मीदें दिन-ब-दिन जमा होती जाती हैं और जब दूसरा व्यक्ति चला जाता है, तब अचानक सारी अनकही बातें जोर से चीखने लगती हैं-