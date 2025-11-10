वो कहेगी नहीं... लेकिन आपकी ये 5 आदतें रोज तोड़ रहीं हैं उसका दिल! समझने में कहीं हो न जाए देर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर रिश्ते में मिठास और थोड़ी नोंक-झोंक होती है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पार्टनर आपसे थोड़ी उदास या गुमसुम रहती है, पर कुछ कह नहीं पा रही? दरअसल, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो उन्हें बहुत तकलीफ देती हैं। वे चाहती हैं कि आप खुद समझें, इसलिए खुलकर शिकायत नहीं करतीं। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इन 5 आदतों पर तुरंत ध्यान दें।

(Image Source: AI-Generated) मोबाइल में खोए रहना आजकल हर कोई अपने फोन में चिपका रहता है। हो सकता है आप ऑफिस का काम कर रहे हों, या बस सोशल मीडिया देख रहे हों, लेकिन जब आप उसके साथ होते हैं और बार-बार अपना फोन चेक करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि फोन आपसे और आपकी बातों से ज्यादा जरूरी है। यह उनकी सबसे बड़ी शिकायत होती है, जो वे अक्सर जुबान पर नहीं लातीं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें पूरी तरह से समय नहीं दे रहे हैं।

उनकी छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्ते की नींव छोटी-छोटी चीजों से बनती है। अगर वह आपसे किसी नए कपड़े, अपनी नौकरी की छोटी उपलब्धि या अपनी किसी नई रेसिपी के बारे में बता रही है और आप ध्यान नहीं देते, तो उनका दिल दुखता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, वह आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर आप उसे 'हां' या 'ठीक है' कहकर टाल देते हैं, तो इससे उन्हें बहुत निराशा होती है।

'सॉरी' न कहना और जिद पर अड़े रहना गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी गलती होने पर भी 'सॉरी' कहने से बचते हैं या बेकार की बातों पर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो यह उन्हें बहुत तकलीफ देता है। उन्हें लगता है कि आपके लिए अपना ईगो उनसे ज्यादा बड़ा है। एक सच्चा रिश्ता सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता, बल्कि और गहरा होता है। अपनी गलती मानना दिखाता है कि आप रिश्ते को अहमियत देते हैं।

दूसरों से तुलना करना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप मजाक में भी उन्हें उनकी सहेलियों या किसी और से तुलना करते हैं, तो यह उनके आत्मविश्वास को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। जैसे, "तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, देखो शर्मा जी की बेटी..." ऐसी बातें उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें वैसे स्वीकार नहीं करते जैसी वे हैं। तुलना करने से रिश्ते में प्यार की जगह कड़वाहट पैदा होती है।

भावनाओं को समझने की कोशिश न करना पुरुष अक्सर समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर केवल समझे जाने की इच्छा रखती हैं। अगर वह परेशान है और आपको बस इतना कह दे कि "टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा," तो यह उन्हें महसूस कराता है कि आप उनकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुनें और कहें, "हां, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा।" यही छोटी सी बात उनके टूटे दिल को जोड़ सकती है।