गर्लफ्रेंड की इन 3 आदतों से हरदम परेशान रहते हैं लड़के, कहीं आपसे भी तो नहीं हो रही गलती?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी-छोटी बातों पर वह थोड़ा खीझ जाता है या चुप्पी साध लेता है? बता दें, प्यार की गाड़ी तभी स्मूथ चलती है जब दोनों पहिए सही हों, लेकिन कई बार, अनजाने में गर्लफ्रेंड्स कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं, जो लड़कों को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं।

वे सीधे कह नहीं पाते, पर ये आदतें रिश्ते की नींव को धीरे-धीरे कमजोर करती जाती हैं। अगर आप नहीं चाहतीं कि आपका प्यारा रिश्ता तनाव की वजह बन जाए, तो आइए जानते हैं लड़कों को नापसंद आपकी वो तीन 'आम आदतें', जिन पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है।

हर छोटी बात पर शक करना प्यार में देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा कंट्रोल या बार-बार शक करना रिश्ते को खोखला कर देता है। लड़कों को यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती जब उनकी गर्लफ्रेंड हर दो मिनट में उन्हें कॉल या मैसेज करके पूछती है, "अभी कहां हो?", "किसके साथ हो?", या "तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा?"

लगातार जासूसी करने या उनका फोन चेक करने की कोशिश करने से उन्हें लगता है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। यह आदत उन्हें आजादी छिन जाने का एहसास कराती है और वे खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं।

पुरानी बातों को बार-बार दोहराना एक झगड़ा खत्म होने के बाद, लड़कों को उम्मीद होती है कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कई गर्लफ्रेंड्स की आदत होती है कि वे महीनों पहले हुई बहस या गलती को हर नए झगड़े में दोहराती हैं। उदाहरण के लिए, "याद है तुमने दो महीने पहले भी यही किया था!"

यह आदत लड़कों को बहुत परेशान करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी अपनी गलतियों से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने किसी बात के लिए माफ कर दिया है, तो उसे बार-बार याद दिलाना बंद करें। इससे रिश्ते में शांति बनी रहेगी और उन्हें लगेगा कि उन्हें सच में माफी मिल गई है।

छोटी-छोटी चीजों पर 'ओवर रिएक्ट' करना लड़कों को शांति और सीधापन पसंद होता है। कई बार गर्लफ्रेंड्स बहुत छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं या बेवजह का ड्रामा करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह मीटिंग के कारण आपका कॉल नहीं उठा पाए, तो तुरंत यह मान लेना कि वह आपको नजरअंदाज कर रहा है और रोना या गुस्सा करना शुरू कर देना।