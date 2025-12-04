Language
    सैलरी में 15% बढ़ोतरी जितनी खुशी देता है ‘हाइब्रिड वर्क’, लेकिन सिर्फ महिलाओं को मिलता है यह फायदा

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:08 AM (IST)

    वर्क फ्रॉम होम बेहतर है या ऑफिस जाकर काम करना, इस पर अक्सर बहस छिड़ी रहती है। लेकिन हाल ही में एक स्टडी सामने आई है, जिसके अनुसार महिलाओं की मेंटल हेल ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्यों महिलाओं के लिए रिमोट मोड में काम करना ज्यादा फायदेमंद है? (Picture Courtesy: Freepik)

    मेलबर्न, द कन्वर्सेशन। घर से काम करने (Work From Home) के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे जहां काम और जीवन में संतुलन आता है, तनाव कम होता है और परिवार के साथ अधिक समय मिलता है, वहीं दूसरी और इससे अकेलापन, अलगाव और काम-जीवन के बीच अस्पष्ट सीमाएं बन सकती हैं, जिससे चिंता व अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

    घर से काम करना आस्ट्रेलियाई कार्य संस्कृति का स्थायी हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर व्यापक चर्चा रही है। इसके असर की जांच के लिए 16,000 से अधिक आस्ट्रेलियाई श्रमिकों के दीर्घकालिक सर्वेक्षण डेटा का अध्ययन किया गया। इसमें सामने आया कि घर से काम करना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य (Remote Work Mode for Women) को पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ाता है।

    Work from home Benefits

    (AI Generated Image)

    आस्ट्रेलिया के सर्वेक्षण से 20 वर्षों का डाटा विश्लेषित किया, जिसने 16,000 से अधिक कर्मचारियों के काम और मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करने की अनुमति दी। अध्ययन में कोविड महामारी के दो वर्षों ( 2020 और 2021 ) को शामिल नहीं किया क्योंकि उस समय लोगों का मानसिक स्वास्थ्य घर से काम करने से संबंधित कारकों से प्रभावित हो सकता था।

    मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने के लिए दो चीजों पर ध्यान केंद्रित किया- यात्रा का समय और घर से काम करना। यह भी जांचा कि क्या प्रभाव अच्छे और खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों के बीच भिन्न होते हैं, जो हमारे अध्ययन की एक नई विशेषता है।

    यात्रा का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग 

    महिलाओं के लिए आने- जाने के समय का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन पुरुषों के लिए लंबी यात्रा उन लोगों के लिए खराब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी थीं, जिनका पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य तनाव में था। यह प्रभाव मामूली था।

    Work from home (1)

    (AI Generated Image)

    हाइब्रिड कामकाज महिलाओं के लिए सबसे अच्छा 

    घर से काम करना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मजबूत सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में। सबसे बड़े लाभ तब दर्ज किए गए जब महिलाएं मुख्य रूप से घर से काम करती थीं, जबकि सप्ताह में कुछ समय (एक से दो दिन) कार्यालय या साइट पर बिताती थीं। खराब मानसिक स्वास्थ्य वाली महिलाओं के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह से साइट पर काम करने की तुलना में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की और ले गई।

    घरेलू आय में लाभ में 15% की वृद्धि के बराबर थे। हाइब्रिड कार्य व्यवस्थाएं नौकरी की संतोषजनकता और उत्पादकता में सुधार लाती हैं। महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लाभ केवल यात्रा पर समय बचाने का परिणाम नहीं थे। क्योंकि ये विश्लेषण यात्रा को अलग से ध्यान में रखता था। इनमें कम कार्य तनाव या कार्य और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद करना शामिल है।

    यात्रा में कमी काम की गुणवत्ता के प्रति मददगार  

    खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले श्रमिक लंबे यात्रा के प्रति संवेदनशील होते हैं और घर से काम करने की व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाने की संभावना रखते हैं। इसका एक हिस्सा यह है कि ऐसे लोगों की पहले से ही तनावपूर्ण घटनाओं का सामना करने की क्षमता सीमित होती है।

    खराब मानसिक स्वास्थ्य वाली महिलाओं के लिए घर से काम करना भलाई में बड़ा बढ़ावा हो सकता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले पुरुषों के लिए यात्रा के समय में कमी भी मदद कर सकती है। हालांकि, मजबूत मानसिक स्वास्थ्य वाले श्रमिक यात्रा और घर से काम करने के पैटर्न के प्रति कम संवेदनशील प्रतीत होते हैं।

     