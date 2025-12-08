फ्रेंड्स' हो या 'सीआईडी', आखिर क्यों हम जाने-पहचाने शोज को बार-बार देखना पसंद करते हैं?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी के पसंदीदा टीवी शोज या वेब सीरीज होते हैं, जिन्हें हम बार-बार देखते हैं। चाहे वह 'फ्रेंड्स' का कॉमेडी वाला एपिसोड हो, 'महाभारत' का ऐतिहासिक प्रसंग हो, या फिर 'सीआईडी' का थ्रिलर, कुछ कहानियां हमें बार-बार आकर्षित करती हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं पुराने शोज बार-बार देखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से जुड़ा एक दिलचस्प विषय है। जी हां, कुछ लोग बार-बार पुराने शोज कुछ साइकोलॉजिकल कारणों से देखते हैं। आइए जानते हैं कि पुराने शो बार-बार देखने का आनंद क्यों आता है।

भावनात्मक सुरक्षा और आराम पुराने शो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो पूरी तरह से जानी-पहचानी और सुरक्षित महसूस होती है। नए कंटेंट में अचानक से कोई नया मोड़ आ सकता है, जबकि पुरानी कहानियों में हमें पहले से पता होता है कि आगे क्या होगा। यह आगे क्या होने वाला है की जानकारी तनाव कम करती है और मन को शांति देती है, खासकर अगर आप पहले से ही स्ट्रेस में हैं या आपको बदलाव पसंद नहीं हैं।

(AI Generated Image) यादों से जुड़ाव कई बार ये शो हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि हमने उन्हें परिवार या दोस्तों के साथ देखा हो, या वे किसी खास जीवन के दौर से जुड़े हों। बार-बार देखने पर वे यादें ताजा होती हैं और एक सुखद भावनात्मक अनुभव देती हैं।

नए मतलब और विवरण की खोज पहली बार देखने पर हम कहानी के मुख्य घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाद के व्यूज में हम छोटे-छोटे कॉन्वर्सेशन, कैरेक्टर के भाव या बैकग्राउंड पर गौर कर पाते हैं। यह नई परतें खोलने जैसा अनुभव देता है।

(AI Generated Image) कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन बार-बार देखने पर हम किरदारों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। वे हमारे दोस्त या परिवार जैसे लगने लगते हैं। कई बार कोई किरदार हमें अपनी ही याद दिलाता है। ऐसे में उनकी कहानी फिर से देखना किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा सुकून देता है।

खुशी मिलती है इंसानी दिमाग जानी-पहचानी चीजों से खुशी हासिल करता है। 'मीरर न्यूरॉन्स' की वजह से हम पर्दे पर देखे गए भावों और अनुभवों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। यह दोबारा अनुभव करने पर भी खुशी का अनुभव होता है। ऐसा सिर्फ शोज के साथ नहीं होता है। किसी जानी पहचानी जगह पर वापस जाने पर भी हमें खुशी का अनुभव होता है।