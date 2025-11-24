HEPA फिल्टर को पानी से धोकर न करें बर्बाद, पढ़ें बदलने का सही समय और सफाई का तरीका

जब आप HEPA फिल्टर को पानी से धोते हैं, तो इसकी संरचना को गहरा नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण-

फाइबर संरचना का टूटना- HEPA फिल्टर के फाइबर बेहद नाजुक होते हैं। पानी की तेज धार, साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल, और रगड़-रगड़ कर साफ करना इन फाइबर को तोड़ देता है या उनके बीच की दूरी को बढ़ा देता है। एक बार संरचना टूटने के बाद, फिल्टर की छोटे कणों को फंसाने की क्षमता कम हो जाती है। वह अब एक साधारण फिल्टर की तरह काम करने लगता है और हानिकारक पार्टिकल्स उसमें से गुजर जाते हैं।

प्रदूषण फिल्टर करने की क्षमता घटती है- एक डैमेज HEPA फिल्टर हवा को तो साफ करता हुआ दिख सकता है, लेकिन असल में वह सबसे खतरनाक छोटे प्रदूषकों को आपके सांस लेने की हवा में वापस छोड़ रहा होता है। इससे एयर प्यूरीफायर रखने का मकसद ही फेल हो जाता है।

मोल्ड का खतरा- HEPA फिल्टर के मटीरियल को पूरी तरह सूखने में काफी समय लगता है। अगर नम फिल्टर को वापस मशीन में लगा दिया जाए, तो अंदर की गर्मी और नमी फफूंदी और बैक्टीरिया पनपने के लिए परफेक्ट कंडीशन बन जाती है। इसके कारण आपका एयर प्यूरीफायर प्रदूषकों को रोकने की बजाय उन्हें पूरे कमरे में फैलाने लगता है, जो अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए बेहद हानिकारक है।