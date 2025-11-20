कार से करते हैं सफर, एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 आसान उपाय

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए चुनौती और भी बढ़ जाती है कि आखिर इस जहरीली हवा में सफर करते समय खुद को सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं। हम यहां पर आपको ऐसे 5 आसान उपाय के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप कार में सफर करते समय एयर पॉल्यूशन के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

एयर पॉल्यूशन से बचने के उपाय 1. कार की खिड़कियां बंद रखें जब AQI खराब हो, तो कार की खिड़कियां बिल्कुल न खोलें। खुली खिड़कियों से PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कण आसानी से कार के भीतर घुस जाते हैं। खिड़कियां बंद रखना ही बाहर के एयर पॉल्यूशन के खिलाफ सबसे पहली ढाल है।

2. AC को रीसर्क्युलेशन मोड पर चलाएं ज्यादातर कारों में AC रीसर्क्युलेशन मोड का ऑप्शन होता है। इसे ऑन कर दें, ताकि बाहर की खराब हवा केबिन में न आए। यह मोड अंदर की ही हवा को दोबारा इस्तेमाल करता है, जिससे कार के भीतर की एयर क्वालिटी बेहतर बनी रहती है।

3. आफ्टरमार्केट एयर प्यूरीफायर लगवाएं अगर आप ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो HEPA या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले पोर्टेबल कार एयर प्यूरीफायर में को अपनी कार में लगाएं। यह ना सिर्फ बारीक कणों को रोकता है, बल्कि हानिकारक गैसों को भी फिल्टर करता है। अगर कार में अच्छा कैबिन एयर फिल्टर भी लगा हो तो परिणाम और बेहतर मिलेंगे।

4. सफर शुरू करने से पहले रूट का AQI जरूर देखें घर से निकलने से पहले रूट और डेस्टिनेशन का AQI मोबाइल ऐप्स से चेक कर लें। अगर किसी इलाके में AQI हैजर्डस है, तो गैर-जरूरी यात्रा से बचें। AQI देखकर रास्ता प्लान करने से आप सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों से बच सकते हैं।

5. भारी ट्रैफिक वाले रूट से बचें ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में खराब हवा का स्तर और भी ज्यादा होता है। कोशिश करें कि कम भीड़ वाली सड़कों से जाएं या ऑफ-पीक आवर्स में ड्राइव करें। इससे न सिर्फ प्रदूषण का असर कम होगा बल्कि समय और ईंधन की भी बचत होगी।