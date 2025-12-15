सफलता की राह में रोड़ा हैं आपकी 10 आदतें, प्रॉडक्टिव बनना है; तो आज ही करें रूटीन से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉडक्टिव गुजरे, लेकिन अक्सर हम खुद अपनी ही गलत आदतों की वजह से दिनभर का वक्त बर्बाद कर देते हैं। बिना महसूस किए हम ऐसे काम करते रहते हैं जो हमारी एनर्जी, फोकस और काम करने की क्षमता को धीरे-धीरे कम कर देते हैं।