सफलता की राह में रोड़ा हैं आपकी 10 आदतें, प्रॉडक्टिव बनना है; तो आज ही करें रूटीन से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉडक्टिव गुजरे, लेकिन अक्सर हम खुद अपनी ही गलत आदतों की वजह से दिनभर का वक्त बर्बाद कर देते हैं। बिना महसूस किए हम ऐसे काम करते रहते हैं जो हमारी एनर्जी, फोकस और काम करने की क्षमता को धीरे-धीरे कम कर देते हैं।
अगर आप सच में सफल और फोकस्ड बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इन आदतों को पहचानें और समय रहते उनसे बचें। आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में, जो आपकी प्रॉडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।
- सुबह देर तक सोना— सुबह देर तक उठना दिन की शुरुआत को धीमा कर देता है। जल्दी उठने से न केवल आपको ज्यादा वक्त मिलता है बल्कि दिमाग भी फ्रेश और पॉजिटिव रहता है।
- बिना प्लानिंग के दिन शुरू करना— अगर आपके पास दिन का कोई शेड्यूल या टू-डू लिस्ट नहीं है तो आप छोटे-मोटे कामों में उलझकर जरूरी टास्क मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग आपको दिशा देती है।
- बार-बार मोबाइल चेक करना— नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और चैटिंग आपका ध्यान बार-बार भटकाते हैं। इससे काम में स्पीड और क्वालिटी दोनों प्रभावित होती हैं।
- मल्टीटास्किंग पर भरोसा करना— एक साथ कई काम करना प्रॉडक्टिव लग सकता है, लेकिन असल में यह आपकी कार्यकुशलता (एफिशिएंसी) घटा देता है और स्ट्रेस बढ़ाता है।
- लंबे समय तक बिना ब्रेक काम करना— लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। छोटे-छोटे ब्रेक लेने से आप ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं और क्रिएटिविटी बनी रहती है।
- अव्यवस्थित वर्कस्पेस— बिखरी हुई टेबल पर बैठकर काम करने से फोकस कम होता है। साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल प्रॉडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है।
- नींद की कमी— कम नींद आपकी एनर्जी और मूड दोनों को प्रभावित करती है। नींद पूरी होने पर आप ज्यादा फोकस्ड, अलर्ट और क्रिएटिव रहते हैं।
- टालमटोल करना— जरूरी कामों को बाद के लिए टालना सबसे बड़ी प्रॉडक्टिविटी किलर आदत है। जितना ज्यादा आप टालते हैं, उतना ज्यादा दबाव और तनाव बढ़ता है।
- ज्यादा कैफीन या जंक फूड लेना— कैफीन या जंक फूड से तुरंत एनर्जी मिलती है लेकिन यह जल्दी ही थकान और सुस्ती में बदल जाती है। हेल्दी डाइट ही असली एनर्जी देती है।
- फिजिकल एक्टिविटी की कमी— पूरे दिन बैठकर काम करना शरीर और दिमाग दोनों को सुस्त बना देता है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या वॉक आपको सक्रिय रखती है।
