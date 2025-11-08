एक बार सेट करें खुद-ब-खुद फॉलो होने वाला यह Morning Routine, थकान और सुस्ती का नहीं रहेगा नामोनिशान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप सुबह की अलार्म बजने से पहले ही उसे बंद करने का मन बना लेते हैं? क्या बिस्तर छोड़ने के बाद भी आपको लगता है जैसे शरीर में एक रत्ती भी एनर्जी नहीं बची? अगर आपकी सुबह की शुरुआत भारीपन, सुस्ती और चिड़चिड़ापन से होती है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आधी लड़ाई तो उठते ही हार गए।

लेकिन कल्पना कीजिए... एक ऐसी सुबह, जहां आप खुद-ब-खुद बिना किसी जोर-जबरदस्ती के, एक नई ताजगी के साथ जागते हैं। जहां थकान का नामोनिशान नहीं होता और आप दिन के हर काम के लिए पूरी तरह उत्साहित और तैयार होते हैं। जी हां, सफल लोग जानते हैं कि यह सब एक सही मॉर्निंग रूटीन से संभव है। आइए, जानते हैं एक ऐसा 'ऑटो-पायलट' रूटीन, जिसे एक बार सेट करने के बाद यह खुद ही फॉलो होने लगेगा और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा।

हाइड्रेशन और स्ट्रेचिंग जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले 2 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। हाथों-पैरों को खींचें, इससे आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। इसके तुरंत बाद, कम से कम एक गिलास सादा पानी (गुनगुना हो तो और बेहतर) पिएं। रात भर सोने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी पीने से आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। यह आदत आपको तुरंत तरोताजा महसूस कराएगी।

दिमाग को करें शांत ज्यादातर लोग उठते ही मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसकी जगह 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत बैठें या ध्यान करें। आप बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह छोटा-सा अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है, तनाव को कम करता है, और पूरे दिन के लिए आपके फोकस को बढ़ाता है। जब दिमाग शांत होगा, तो दिनभर आप बेहतर फैसले ले पाएंगे और बेवजह की चिंता से बचेंगे।

हल्की कसरत है जरूरी अब बारी है शरीर को हरकत देने की। घर के अंदर या बाहर 15-20 मिनट की हल्की कसरत या सैर जरूर करें। यह बहुत जरूरी है। कसरत से आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जिसे 'फील-गुड हार्मोन' भी कहते हैं। यही हार्मोन आपको खुश और ऊर्जावान बनाता है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा योग, जंपिंग या तेज चलना भी काफी है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है।

दिन की करें प्लानिंग कसरत के बाद शांत जगह पर बैठें और अगले 10 मिनट अपने दिन की योजना बनाने में लगाएं। एक डायरी या नोटबुक लें और सबसे जरूरी 3 कामों को सबसे पहले लिखें। इसके बाद बाकी काम लिखें। जब आपके पास एक स्पष्ट 'टू-डू लिस्ट' होती है, तो आप पूरे दिन भटकते नहीं हैं और अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। इस आदत से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है।