ठंड का ऐसा मंजर नहीं देखा होगा! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ -62 डिग्री सेल्सियस वाला वीडियो

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियोज और फोटोज वायरल होते रहते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां दुनियाभर से चीजें एक ही जगह बैठे-बैठे हम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये वीडियो किसी स्टंट या किसी दिल दहलाने वाली घटना का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल, वीडियो ठंड से जमी बर्फ है, लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियों में -62 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाया गया है। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में विस्तार से-

एक यूजर ने शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को यूजर ने अंटार्कटिका का बताया। इसे शेयर करते हुए उसने कैप्शन में लिखा कि जब तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो अंटार्कटिका कैसा दिखता है। वीडियो में व्यक्ति एक दरवाजा खोलता नजर आ रहा है और दरवाजा खुलते ही चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी दिखाई दे रही है और बर्प के बीच हल्का चमकता सूरज नजर आ रहा है।