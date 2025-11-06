Language
    ठंड का ऐसा मंजर नहीं देखा होगा! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ -62 डिग्री सेल्सियस वाला वीडियो

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर अंटार्कटिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें -62 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई देती है। लोग इस नजारे को देखकर हैरान हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे दूसरी दुनिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे असली मानने से इनकार कर रहे हैं।

    अंटार्कटिका का वायरल वीडियो: -62 डिग्री सेल्सियस में जीवन! (Picture Credit- Reddit)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियोज और फोटोज वायरल होते रहते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां दुनियाभर से चीजें एक ही जगह बैठे-बैठे हम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए हैं।

    अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये वीडियो किसी स्टंट या किसी दिल दहलाने वाली घटना का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल, वीडियो ठंड से जमी बर्फ है, लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियों में -62 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाया गया है। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में विस्तार से- 

    एक यूजर ने शेयर किया वीडियो

    सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को यूजर ने अंटार्कटिका का बताया। इसे शेयर करते हुए उसने कैप्शन में लिखा कि जब तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो अंटार्कटिका कैसा दिखता है। वीडियो में व्यक्ति एक दरवाजा खोलता नजर आ रहा है और दरवाजा खुलते ही चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी दिखाई दे रही है और बर्प के बीच हल्का चमकता सूरज नजर आ रहा है। 

    This is what Antartica looks like in -62 degrees celsius.
    byu/MaxSupreme369 ininterestingasfuck

    कल्पना से परे है वीडियो का नजारा

    इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया है। इसे देख यूजर्स अलग-अलग तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग जहां इसे दूसरी दुनिया बता रहे हैं, तो वहीं कुछ असली मानने से नकार रहे हैं। यह वीडियो कब, कहां और कैसे बनाया गया है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसे देख यह कहना गलत नहीं कि अंटार्कटिका का मतलब बेहद ठंडा और कठोर वातावरण होगा। 

    दंग रह गए यूजर्स

    सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही लोग अलग-अलग तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा "इस तरह के वीडियो असली नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं, जो मुझे देखने के लिए नहीं बनाया गया था। यह किसी दूसरी दुनिया जैसा है।" 

    वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि "सहारा या अंटार्कटिका, पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां प्रकृति हमसे कह रही है कि यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, दूर रहो।" एक ने लिखा 

    "मैंने एक बार अंटार्कटिका के एक बेस पर रहने वाले किसी व्यक्ति का इंटरव्यू देखा था। उसने बताया कि एक बार वे अंदर आए और बाहरी दरवाजा बंद करना भूल गए। इसके बाद एक बर्फीले तूफीन ने पूरे एयरलॉक को जमा दिया और अंदर का दरवाजा लॉक हो गया, जिसे खोलने में उन्हें कई दिन लग गए।" 

