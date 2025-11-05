इस ऑटो रिक्शा के सामने लग्जरी कार भी फेल, अंदर का नजारा देख हो जाएंगे हक्के-बक्के, देखें वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियों एक ऑटो रिक्शा दिख रही है। इस ऑटो रिक्शा का वीडियो वायरल होने के पीछे का कारण इसका मॉडिफीकेशन है। ऑटो रिक्शा मालिक ने इसे इस तरह से मॉडिफाई करवाया है कि इसके सामने एक लग्जरी कार भी फेल हो जाएं। इसमें AC, पावर विंडो और कन्वर्टिबल सीट्स जैसे फीचर्स को लगवाया गया है। आइए ऑटो रिक्शा के वारयल वीडियो के बारे में विस्तार में जानते हैं।

ऑटो रिक्शा का वारयल वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Sameer Sheikh (@uff_sam)

सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा इलाके का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स ने अपने साधारण ऑटो रिक्शा को पूरी तरह एक लग्जरी वाहन में बदल दिया है, वो भी ऐसे फीचर्स के साथ, जो किसी प्रीमियम कार में मिलती है।

वीडियो में देखने के लिए मिला है कि ऑटो रिक्शा अब केवल तीन पहियों वाली गाड़ी नहीं रह गई है, बल्कि यह चार दरवाजों के साथ एक मिनी लग्जरी कार बन चुकी है। ड्राइवर ने इसमें AC, पावर विंडो और कन्वर्टिबल सीट जैसी सुविधाएं लगवाई है।

इतना ही नहीं, इसके पीछे की सीट को फोल्ड करके बिस्तर में बदला जा सकता है, जिससे यह लंबी दूरी के सफर के लिए काफी आरामदायक बन जाता है। इस ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है, जिसमें यात्री अपना सामान आसानी से रख सकते हैं।

वायरल वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर मॉडिफाई ऑटो रिक्शा की वीडियो वायरल होते ही लोगों ने ड्राइवर की मेहनत और रचनात्मक सोच की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि इंडियन इनोवेशन का बेस्ट उदाहरण। एक यूजर ने लो एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि एलोन मस्क, कृपया इसे देखें। कुछ लोगों ने इस ऑटो रिक्शा की तुलना महंगी SUVs जैसे थार से कर दी, जबकि कई लोगों ने इसके डिजाइन और स्पेस की तारीफ की। कुछ जिज्ञासु यूज़र्स ने ये भी पूछा कि आखिर इतनी शानदार मॉडिफिकेशन करवाने में कितनी लागत आई होगी।