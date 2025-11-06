Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के आसमान में स्मॉग तो वियना में कैसा है नजारा? युवक ने प्लेन से बनाया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    दिल्ली में धुंध की समस्या पर सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने, फैक्ट्रियों के धुएं और वाहनों के कारण दिल्ली का AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने लोगों को प्रदूषण कम होने तक शहर छोड़ने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम यूजर लक्ष्य अरोड़ा ने वियना से दिल्ली की उड़ान के दौरान अपने फोन से एक वीडियो बनाया। इसमें आसमान का नजारा इतना साफ और नीला था कि लगा 8K रिजॉल्यूशन में दुनिया देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन दिल्ली के ऊपर पहुंचा, सब कुछ धुंधला हो गया, मानो 90 के दशक का पुराना कैमरा चालू हो गया हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दिल्ली की आवोहवा पर सवाल उठा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में पहले वियना का हवाई नजारा दिखता है। नीला आसमान, साफ नदियां, पहाड़ और जमीन की हर डिटेल साफ-साफ दिख रही है। फिर दिल्ली की बारी आती है और पूरा आसमान धुएं से भरा, ग्रे स्क्रीन जैसा, जमीन तक दिखाई नहीं देती।

    लक्ष्य ने कैप्शन में लिखा, "वियना से दिल्ली आते वक्त लगा कि 8K से 90s कैमरे की क्वालिटी में आ गए, इसकी वजह भयंकर प्रदूषण।"

     

     

    सोशल मीडिया पर लोगों ने किया रिएक्ट

    इस वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया है। एक यूजर ने लिखा, "ये सच में डरावना और चिंताजनक है! लोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे?" दूसरे ने कहा, "जनसंख्या ज्यादा हो या न हो, प्रदूषण इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। हल्की धुंध नहीं, मानो न्यूक्लियर धमाका हो गया हो।"

    दिल्ली की आबोहवा क्यों हो रही खराब?

    दिल्ली में सर्दियों में हवा का स्तर हर साल बिगड़ता है। मुख्य वजहें हैं पंजाब-हरियाणा में पराली जलाना, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों की संख्या और कम हवा की गति है। ये सब मिलकर प्रदूषक कणों को जमीन के पास फंसा देते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का AQI लगातार कई दिनों से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।

    इस जहरीली धुंध ने स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। डॉक्टरों का कहना है कि सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से गंभीर नुकसान हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने दिल्ली वासियों को सलाह दी है कि जब तक प्रदूषण कम न हो, शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं।

    यह भी पढ़ें: ट्रंप का विवादास्पद दावा: क्या उन्होंने सच में भारत-पाक युद्ध रुकवाया?

     