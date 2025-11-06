दिल्ली के आसमान में स्मॉग तो वियना में कैसा है नजारा? युवक ने प्लेन से बनाया वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया रिएक्ट

इस वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया है। एक यूजर ने लिखा, "ये सच में डरावना और चिंताजनक है! लोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे?" दूसरे ने कहा, "जनसंख्या ज्यादा हो या न हो, प्रदूषण इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। हल्की धुंध नहीं, मानो न्यूक्लियर धमाका हो गया हो।"

दिल्ली की आबोहवा क्यों हो रही खराब?

दिल्ली में सर्दियों में हवा का स्तर हर साल बिगड़ता है। मुख्य वजहें हैं पंजाब-हरियाणा में पराली जलाना, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों की संख्या और कम हवा की गति है। ये सब मिलकर प्रदूषक कणों को जमीन के पास फंसा देते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का AQI लगातार कई दिनों से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।