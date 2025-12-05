सिर्फ 'कपड़े रखने की जगह' नहीं, अब स्टाइल स्टेटमेंट है वॉर्डरोब, ट्रेंड कर रहे हैं 8 शानदार डिजाइन
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बेडरूम वॉर्डरोब सिर्फ कपड़े और एक्सेसरीज रखने का साधन नहीं, बल्कि पूरे कमरे का स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। अब वॉर्डरोब डिजाइनों में पर्सनलाइजेशन,लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लुक का बेहतरीन कॉम्बीनेशन देखने को मिल रहा है।
लोग अब ऐसे डिजाइन पसंद कर रहे हैं जो न केवल उनकी स्टोरेज जरूरतें पूरी करें, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को भी दर्शाएं। यहां ऐसे ही कुछ रूचि आधारित वॉर्डरोब डिजाइन की जानकारी दी गई है, जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। तो फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं इनके बारे में।
वॉर्डरोब के डिजाइन
- मिनिमलिस्ट स्लाइडिंग वॉर्डरोब- सिम्पल लेकिन स्टाइलिश डिजाइन के चाहने वालों के लिए यह परफेक्ट है। स्लिम फ्रेम, मैट या ग्लॉसी फिनिश और कम डिटेलिंग वाला लुक इसे मॉडर्न और क्लटर-फ्री बनाता है। स्लाइडिंग डोर्स स्पेस भी बचाते हैं।
- मिरर पैनल वॉर्डरोब- फुल-लेंथ मिरर लगे वॉर्डरोब छोटे बेडरूम में गहराई और रोशनी बढ़ाते हैं। यह न सिर्फ ड्रेसिंग के लिए सुविधाजनक है बल्कि कमरे को विजुअली बड़ा दिखाने का आसान तरीका भी है।
- वुड और मेटल कॉम्बिनेशन- नेचुरल वुड की गर्माहट और मेटल फ्रेम का रॉ लुक मिलाकर बनाए गए वॉर्डरोब इंडस्ट्रियल और रस्टिक डिजाइन के चाहने वालों के बीच काफी पॉपुलर हैं। यह मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं।
- ओपन वॉक-इन वॉर्डरोब- जिनके पास पर्याप्त स्पेस है, उनके लिए बिना दरवाजे वाला वॉक-इन वॉर्डरोब एक लग्जरी फील देता है। इसमें शेल्व्स, हैंगिंग सेक्शन, शू रैक और एक्सेसरी डिस्प्ले एरिया के साथ परफेक्ट ऑर्गनाइजेशन होता है।
- कलर-पॉप वॉर्डरोब- पेस्टल पिंक, टील, मस्टर्ड येलो या टेराकोटा जैसे यूनिक और ब्राइट कलर्स में बने वॉर्डरोब उन लोगों के लिए हैं, जो अपने बेडरूम में एनर्जी और पर्सनल टच लाना चाहते हैं।
- हिडन हैंडल डिजाइन- फ्लश डोर या पुश-टू-ओपन मैकेनिज्म वाले वॉर्डरोब का लुक बेहद क्लीन और प्रीमियम होता है। हाल के समय में यह डिजाइन खासकर मिनिमलिस्ट और मॉडर्न इंटीरियर में काफी पसंद किया जा रहा है।
- ग्लास डोर वॉर्डरोब- स्मोक्ड, फ्रॉस्टेड या ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले वॉर्डरोब फैशन लवर्स के लिए आदर्श हैं। यह कपड़े और एक्सेसरीज को शोकेस करते हैं और कमरे में लक्जरी फील लाते हैं।
- मल्टी-फंक्शनल वॉर्डरोब- छोटे घरों के लिए बेस्ट, जहां वॉर्डरोब के साथ स्टडी टेबल, टीवी यूनिट या ड्रेसिंग स्पेस इंटीग्रेटेड होते हैं। यह स्पेस सेविंग और स्मार्ट डिजाइन का बेस्ट उदाहरण है।
