दीवाली पर देना चाहते हैं अपने घर को नया लुक, तो फॉलों करें इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान की टिप्स

आरती तिवारी, नई दिल्ली। पक्षी भी अपना घरौंदा बस यूं ही नहीं बनाते, सजा-संवरा घर हर किसी को भाता है, तभी तो आज घर महज रिहाइश नहीं बल्कि लोगों की कलात्मक पहचान का पता बन चुके हैं। अब लोगों की घर से सिर्फ यह उम्मीद नहीं होती कि एक ऐसा आसरा हो, जो सुकून दे। अब उन्हें चाहिए कि वह उसमें रहने वाले की पहचान बताए।

दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करे और जीता-जागता कैनवस बन जाए। जहां प्रचलन को फालो करने से ज्यादा विशिष्टता दिखे। घर उसमें रहने वाले व्यक्ति के मिजाज को दर्शाए। आधुनिक इंटीरियर को अगर एक कहानी की तरह देखें तो इसकी सजावट में देखने को मिल रहे आधुनिक बदलाव ऐसे रचनात्मक शब्द हैं, जिनका उपयोग इसमें रहने वाले लोगों को देते हैं हैप्पी एंडिंग।

परंपरा और आधुनिकता का संतुलन आज लोगों के लिए लक्जरी के मायने बदले हैं। पहले जहां लोग सब कुछ ‘ओवर द टाप’ सजावट के लिए उत्सुक रहते थे, फिर चलन आया ‘मिनिमलिज्म’ का। कम में ज्यादा बात कहने वाले इंटीरियर के प्रति लोग आकर्षित तो हुए मगर आज हर कोई परंपरा और आधुनिकता को लेकर संतुलन चाहता है। वे चाहते हैं कि उनका घर वैश्विक लगे, साथ ही, वे क्राफ्ट और परंपरा की फील को भी नहीं खोना चाहते। मुझे इन दो विपरीत परंपराओं वाली दुनिया को एक साथ लाने में मजा आता है। मुझे लगता है कि, खासकर आज की पीढ़ी चाहती है कि उनका घर, होम डेकोर का हर छोटा हिस्सा उनकी पहचान, व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं की आवाज बने।

भीड़ से हटकर बने पहचान घर को विशिष्टता देने के लिए सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि लोग सिर्फ स्टोर जाकर एक जैसे डिजाइन का फर्नीचर नहीं ढूंढते। अब वे चाहते हैं कि घर के इंटीरियर को सजाने वाली एक-एक वस्तु उनकी कल्पनाओं से निकले और घर आने वाले लोगों को इसकी कहानी बताए। मैं बहुत से युवा ग्राहकों को अपने घरों को जीवनशैली के अनुरूप बदलते हुए देखती हूं। छोटे अपार्टमेंट भी अब लग्जरी स्पेस की तरह डिजाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए घर भी किसी और माइलस्टोन की तरह ही सफलता का प्रतीक है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूं- सिर्फ ट्रेंडिंग के पीछे मत भागो।

अगर हर कोई एक जैसा ही कर रहा है, तो आपको अपना घर कभी भी अपना नहीं लगेगा। मैं तो यह भी सलाह देती हूं कि इंटीरियर में मिला-जुलाकर डिजाइन तैयार करें। यह किसी पुराने जमाने के घर के साथ-साथ आकर्षक और आधुनिक चीजों का भी संतुलन हो सकता है। आपके ऐसा करते ही कमरा अपनी कहानी खुद कहने लगता है। आपका घर क्यूरेटेड लगना चाहिए, नकल किया हुआ नहीं। अगर यह आपके साथ जुड़ता है, तो यह हमेशा अलग दिखेगा।

रंगों का बदला नजरिया दीवारों के कान होते हैं, यह तो हर कोई कहता है, मगर इसमें भी कोई दोराय नहीं कि दीवारें बोलती भी हैं। वो आपके रहन-सहन और चयन का भी खुलकर बखान करती हैं। यही वजह है कि घरों के डिजाइन के साथ-साथ दीवारों के रंगों को लेकर भी लोगों के नजरिए में परिवर्तन आया है। आज लोग कुछ अलग करने का साहस करते हैं। इसमें बोल्ड ज्वेल टोन, अर्दी शेड्स से लेकर मैटेलिक और टेक्सचर्ड फिनिश वाली स्टेटमेंट वाल्स की मांग बढ़ रही है। दीवारें अपने आप में एक बड़ा कैनवस बन चुकी हैं, जहां सिर्फ पेंट नहीं होता, वो आपके मूड को बदलने का जरिया बन चुकी हैं।

वॉल पेंट की बातें वाल आर्ट तक पहुंच चुकी हैं। पेंट में आने वाले परिवर्तन और वालपेपर से लेकर डिजाइन तक में यह बोल्डनेस दिख रही है। ‘बायोफिलिक डिजाइन’ अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि फिलासफी बन चुकी है, जो प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव को एस्थेटिक तरीके से प्रस्तुत करती है। इंटीरियर डेकोरेटर घर के अंदर और बाहर के बीच की सीमा को मिटा रहे हैं। इनमें प्राकृतिक, टिकाऊ और हस्तनिर्मित सामग्रियां सर्वोपरि हैं। गहरे अर्दी टोन, टेराकोटा, ट्रेंनक्विल ग्रीन और ब्लू रंग इसकी विशेषता को और उभार देते हैं।

डिजाइन का मूलमंत्र मैं अब तक इतने सारे इंटीरियर वर्क कर चुकी हूं, ऐसे में अगर मुझे प्रभावित करने वाले इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो मुझे हमेशा वे जगहें प्रभावित करती हैं, जो मुझे बस स्तब्ध कर दें। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा बोलती है। ठीक वैसे ही वे जगहें जहां आप निश्शब्द रह जाओ, जहां स्केल, डिटेल और लाइट सब एक बड़ी खूबसूरती से मौजूद हों, वो जगह मुझे प्रभावित करती है, क्योंकि यह टाइमलेस लगता है। ऐसी जगहों की तस्वीर लंबे समय तक मेरे दिल में बसी रहती है। यही तरीका है, जिसके जरिए इंटीरियर डिजाइनर किसी भी जगह को एक नया जीवन दे सकता है। एक छोटे-अंधेरे कमरे की एक खिड़की या सही एंगल पर लगी लाइट इसे जीवंत कर सकती है। तो कभी कोई बोल्ड रंग या कलाकृति भी घर के पूरे माहौल को बदल सकती है।

बदलते और तेजी से बढ़ते भारत ने न केवल युवाओं और उभरते उच्च मध्यवर्ग की आकांक्षाओं को मुखर किया है बल्कि क्रिएिटव सोच वाले इंटीरियर-होम डेकोर प्रोफेशनल्स के लिए नई राह खोल दी है। मैं हमेशा कहती हूं अपने देश में स्थानीय कला और कलाकृतियों का खजाना बिखरा हुआ है। जब आप परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधना चाहते हैं तो ऐसी स्वदेशी चीजें वहां जादू का काम करेंगी। असली बात तो यह है कि आधुनिक होता इंटीरियर क्राफ्ट एक लगातार विकसित होता हुआ कैनवस है। यहां आपको धैर्य भी चाहिए और नियमों को बदलने का साहस भी!

रोशनी और लेयरिंग हैं गेम चेंजर दीपावली घरों की सजावट का ऐसा समय होता है जब हर कोई अपना आशियाना सबसे खास दिखाना चाहता है। इंटरनेट मीडिया के दौर में तस्वीरें अनंत दूरी तक आपकी पहचान को स्थापित करती हैं। यह घरों में ताजगी लाने का समय होता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर जगमगाए, सहज और जीवंत लगे। मेरी तरफ से इन दिनों सबसे जरूरी सुझाव है कि आप घर में लाइटिंग के साथ कुछ बदलाव करके अलग दिख सकते हैं। एक झूमर, कुछ लेयर्ड लैंप, मैटेलिक हाइलाइट- यह माहौल बदल देते हैं। इस समय, लेयरिंग ही सबसे ट्रेंडिंग तरीका है, जिससे घर उत्सवपूर्ण होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी लगने लगते हैं।