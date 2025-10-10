जागरण संवाददाता, वाराणसी। इस बार साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली 20 अक्‍टूबर को पड़ रहा है। इस अवसर पर घर की साफ-सफाई का काम शुरू हो चुका है। क्या आप अपने घर को इस दिवाली पर सबसे सुंदर और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, जिससे पड़ोसियों और मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह जाएं? दिवाली का त्योहार लोगों में एक अलग उत्साह भर देता है, और इस दिन घरों में उत्सव जैसा माहौल होता है।

दिवाली पर घर को रोशन करने के लिए पारंपरिक रूप से मोमबत्तियों और दीयों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल डेकोरेटिव लाइट्स का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग इस अवसर पर अपने घर को नया और ट्रेंडी लुक देने के लिए नए-नए आइडिया खोजते रहते हैं। यदि आप भी अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं, तो डेकोरेटिव लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। ये लाइट्स घर के हर कोने को रोशन कर देती हैं। अब आपको इन लाइट्स के लिए किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आनलाइन अमेजन से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इन लाइट्स के सामने पड़ोस की लाइट भी फीकी पड़ जाएगी।

ऑनलाइन आपको एक से बढ़कर एक डेकोरेटिव लाइट्स मिल जाएंगी। इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। दिवाली के इस खास मौके पर "हैप्पी दिवाली" वाली डेकोरेटिव लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। इस बार आप अपने घर के हॉल या बाहर के गार्डन में लगाकर एक ट्रेंडी फेस्टिव वाइब क्रिएट कर सकते हैं। इसकी नियॉन लाइट कम वोल्टेज के साथ आती है, जिससे इसे कहीं भी रखा जा सकता है। इसमें कांच के टूटने या खतरनाक सामग्री के रिसाव का कोई खतरा नहीं है।

एक अन्य विकल्प है आठ मोड होम डेकोरेशन लाट स्ट्रिंग, जो 9.8 फीट चौड़ी और 9.8 फीट लंबी है। इसमें 300 गर्म सफेद एलईडी पर्दा रोशनी है। इसमें भव्य प्रकाश मोड शामिल हैं, जैसे संयोजन, वेव फ्लैश, अल्टरनेटिंग फ्लैश, ब्रीथ, चेज़, स्लो फ्लैश, फ्लैश और कॉन्स्टेंट लाइट।

यदि आप हैंगिंग लाइट में एक अच्छा विकल्प तलाश रहे हैं, तो हैंग‍िंंग लाइट का ऑर्डर कर सकते हैं। यह पाइनकोन डिजाइन के साथ आती है और इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल कॉर्ड होता है। होमशेक डेकोरेशन लाइट भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह पेन्डेन्ट लाइट बहुत ही स्टाइलिश लुक देगी।

घर की डेकोरेशन में लाइट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिवाली लाइट का त्योहार है, इसलिए आप घर की सजावट और मॉडर्न लुक का उपयोग कर सकते हैं। इस दिवाली, अपने घर को रोशन करें और एक नई पहचान दें। इसके अलावा, रोटेट‍िंंगलाइट, झालर, म्‍यूज‍िकल लाइट, त‍ितली लाइट, कैंड‍िल लाइट, स्‍टार लाइट, स्‍ट्र‍िंंग लाइट, लेजर लाइट, स्‍ट्र‍िप लाइट आद‍ि भी उपलब्‍ध है। ज‍िनकी कीमत बाजार में तीस रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक है।