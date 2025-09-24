Language
    घर में एक्वेरियम के लिए ला रहे हैं गोल्डफिश, तो पहले जान लें ये जरूरी बातें

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:55 PM (IST)

    अगर आप अपने घर के एक्वेरियम के लिए गोल्डफिश लाने की सोच रहे हैं तो आपके यह जानना भी जरूरी है कि यह मछली सुंदर और सौभाग्यशाली मानी जाती है लेकिन इसकी देखभाल में थोड़ी सावधानी जरूरी होती है। आइए जानते हैं घर में गोल्ड फिश लाने के बाद किन बातों का रखें ध्यान।

    गोल्डफिश घर लाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर की सजावट और पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक्वेरियम में मछलियां रखना आजकल बहुत आम हो गया है। खासकर गोल्डफिश को इसके सुनहरे रंग और शांत स्वभाव के कारण काफी पसंद किया जाता है।

    लेकिन गोल्डफिश केवल एक सुंदर सजावटी मछली नहीं है, बल्कि इसकी देखभाल में थोड़ी समझदारी और जिम्मेदारी भी चाहिए। अगर आप गोल्डफिश को अपने एक्वेरियम में रखने की सोच रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बातें जरूर जान लें।

    साफ और बड़ा एक्वेरियम दें

    गोल्डफिश को तैरने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। एक एडल्ट गोल्डफिश के लिए कम से कम 20 गैलन पानी का एक्वेरियम होना चाहिए।

    फिल्टर का इस्तेमाल जरूरी है

    गोल्डफिश ज्यादा वेस्ट उत्पन्न करती है, इसलिए पानी को साफ रखने के लिए अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी है।

    पानी का टेंपरेचर नियंत्रित करें

    गोल्डफिश ठंडे पानी में अच्छी तरह रहती हैं। पानी का टेंपरेचर 18°C से 22°C के बीच रखना चाहिए।

    ओवरफीडिंग से बचें

    उन्हें दिन में एक या दो बार थोड़ी मात्रा में ही खाना दें। ज्यादा खाना पानी को गंदा कर देता है और मछली बीमार हो सकती है।

    अकेली न रखें

    गोल्डफिश सामाजिक मछली होती है। अगर जगह हो तो दो या ज्यादा गोल्डफिश रखें, इससे वे एक्टिव और खुश रहती हैं।

    नियमित पानी बदलें

    हफ्ते में एक बार एक्वेरियम का 20–25% पानी बदलना चाहिए, जिससे नाइट्रेट्स और अन्य टॉक्सिन्स नियंत्रित रहें।

    सही सब्सट्रेट और सजावट चुनें

    नुकीली चीजों से बचें, क्योंकि गोल्डफिश खुदाई करती हैं और उन्हें चोट लग सकती है। नरम रेत या चिकने पत्थर इस्तेमाल करें।

    गोल्डफिश की सेहत पर ध्यान दें

    उनके रंग, तैरने के तरीके और भूख में बदलाव को नोटिस करें। सुस्ती या शरीर पर सफेद धब्बे दिखें तो यह बीमारी के संकेत हो सकते हैं।

    लंबे जीवन की उम्मीद रखें

    अगर सही देखभाल की जाए तो गोल्डफिश 10 से 15 साल तक या उससे ज्यादा भी जीवित रह सकती हैं।

    गोल्डफिश सुंदर, शांत और लकी मानी जाती हैं, लेकिन उनकी देखभाल एक जिम्मेदारी है। इन बातों का ध्यान रखकर आप उन्हें एक हेल्दी और खुशहाल जीवन दे सकते हैं, साथ ही अपने घर को भी एक पॉजिटिव और लाइवली माहौल प्रदान कर सकते हैं।

