    संस्कृत का श्लोक और साउथ की बीट; इन दो धुनों ने कैसे मचाया Instagram पर तहलका, जानें पूरा ट्रेंड

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर आजकल दो गाने खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें से एक 90 के दशक का है और यह संस्कृत श्लोक से शुरू होता है जो आध्यात्मिकता का एहसास कराता है। वहीं दूसरा एक साउथ इंडियन गाना है जिसकी दमदार धुन लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये दोनों गाने इंस्टाग्राम रील्स पर छाए हुए हैं और लोगों के पसंदीदा बन गए हैं।

    इंस्टाग्राम पर छाए ये दो गाने, बना रहे हैं सबको दीवाना (Picture Credit- Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई सारे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। कोई नया गाना हो या कोई फिल्म का डायलॉग, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए हमारी फीड अक्सर हमें म्यूजिकल जर्नी में ले जाती है। ऐसे ही दो गाने इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं।

    खासकर नवरात्र के मौके पर ये गाने काफी ज्यादा वायरल हुए, जिसकी वजह से यह लोगों की पसंद बन गए। इनमें से एक गाना आमतौर पर मंदिर या ट्रैवल लोकेशन के स्लो-मो शॉट्स में सुनाई दे रहा है, जो संस्कृत श्लोक से शुरू होकर आपको आध्यात्मिकता का एहसास कराता है, तो वहीं दूसरा एक साउथ इंडियन गाना है, जो इंस्टाग्राम पर लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को फिल्मी टच दे रहा है। आइए आज आपको बताते हैं इन्हीं दो वायरल सॉन्ग्स के बारे में-

    ये हैं दो वायरल गाने

    ये दो गाने जो इस वक्त इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रहे हैं, वह Enigma का 'The Child in Us' और तमिल फिल्म 'Thudarum' का गाना 'Pemari' हैं। एक 90 के दशक का सॉफ्ट म्यूजिक ट्रैक है, दूसरा धीमा लेकिन दमदार धुन वाला साउथ इंडियन सॉन्ग। दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन दोनों ही आजकल रील्स के लिए लोगों की पहली पसंद बन गए हैं।

    The Child in Us: पुरानी लेकिन दमदार धुन

    1990 के दशक में रिलीज हुआ एनिगमा बैंड का 'The Child in Us' संस्कृत श्लोक से शुरू होता है। ये गाना पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है, जो इसे यूनिक भी बनाता है। इंस्टाग्राम पर इस ट्रैक का इस्तेमाल अक्सर ट्रैवल क्रिएटर्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। ये सॉन्ग ड्रोन शॉट्स, पहाड़ों के बीच की फील, मंदिर और भगवान की मूर्तियों आदि के स्लो-मो वीडियो या इमोशनल मोमेंट्स को स्पिरिचुअल टच देता है।

    क्यों खास है यह गाना

    इस गाने की खास बात है कि इसे सुनते ही एक रहस्यमयी और शांत माहौल बन जाता है, जो आज की 'एस्थेटिक रील्स' की वाइब से पूरी तरह मैच करता है। बहुत से लोगों के लिए ये गाना नया है, लेकिन हकीकत में ये 90 के दशक का पुराना ट्रैक है, जो अब सोशल मीडिया पर फिर से पॉपुलर हो रहा है। इस गाने में इस्तेमाल हुआ श्लोक असल में माता लक्ष्मी को समर्पित है।

    गाने में इस्तेमाल हुआ संस्कृत श्लोक

    प्रसन्न-वदानं सौभाग्यदं भाग्यदं

    हस्ताभ्यां अभय-प्रदान मणि-गणैर-नाना-विधैर-भूषिताम:।

    अर्थ- मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके हाथ में कमल है, जिनका मुख पर मुस्कान है, जो सौभाग्य और भाग्य देने वाली हैं, जो अपने हाथ से अभय प्रदान करती हैं, जो बहुत से रत्नों और अन्य उपायों से सुशोभित हैं, जो भक्तों को बहुत-बहुत मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।

    Pemari: पॉवर, बीट्स और इंटेन्स वाइब

    वहीं दूसरी तरफ है 'Pemari', एक ऐसा गाना जो एनर्जी के साथ-साथ गहराई, दोनों लेकर आता है। ये तमिल फिल्म Thudarum का ट्रैक है और हाल के दिनों में इंस्टाग्राम पर जबरदस्त हिट हुआ है। इसकी बीट्स और रिदम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग इसे भी मंदिरों के वीडियोज, पारंपरिक आयोजनों और इंटेन्स मूड वाले वीडियोज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

    अपने आप में खास है यह सॉन्ग

    Pemari की खासियत इसका बिल्ड-अप और बीट ड्रॉप है। गाना जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, इसकी म्यूजिक से एक गहरी और शक्तिशाली एनर्जी मिलती है। मंदिर में आरती के शॉट्स को और भव्य बनाना हो या किसी रील को इमोशनल और इंटेन्स टच देना हो, ये ट्रैक हर मूड में फिट बैठता है।

    सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक रीजनल गाना होकर भी Pemari अब भाषा और जगह की सीमाएं पार कर चुका है। इसकी दमदार बीट्स और इमोशनल म्यूजिक ने इसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा दिया है। इसके लिरिक्स और उनका मतलब कुछ इस तरह है- 

    पेमारी इवानाए

    थायापोल पिडे

    ओयो ओरायेलमे नी

    वेगम थिरिके था

    ये पुरप्पेदुन्ने

    ओविन चेरुविल निने

    ओ हां पुरप्पेडुन्ने

    ये पुरप्पेदुन्ने और इसलिए

    ओविन चेरुविल निने

    हे हां पुरप्पेदुन्ने

    अर्थ- वह घमंड से भरा है। वह शेर की तरह व्यवहार करता है और घमंड से इतराता है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कृपया जल्दी वापस आ जाओ। मेरा दिल दर्द से जल रहा है। तुम्हारे घर के सामने गली में खड़ा हूं... मेरा खून बह रहा है। मैं अंदर से जल रहा हूं। तुम्हारे घर के बाहर गली में खड़ा हूं... मेरे दिल के जख्मों से खून बह रहा है।

    क्यों हो रहे हैं ये गाने इतने वायरल

    पहली नजर में दोनों गाने एकदम अलग लगते हैं। एक सॉफ्ट और स्पिरिचुअल, दूसरा एनर्जेटिक और इंटेन्स, लेकिन इनके वायरल होने के पीछे कुछ कॉमन कारण हैं। दोनों ही गानों में ऐसा कुछ है जो लोगों को इसे सुनने पर मजबूर कर देता है। पुराने गानों की नॉस्टेल्जिक फील और रीजनल म्यूजिक का यूनिक फ्लेवर, दोनों ही इंस्टाग्राम पर नई ऑडियंस को आकर्षित कर रहे हैं।

    इनके इंट्रो और बीट ड्रॉप इतने कैची हैं कि क्रिएटर्स आसानी से इनके आसपास अपनी स्टोरी बना सकते हैं। फिर चाहे वह कोई ट्रैवल जर्नी हो या फेस्टिव सीजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही गाने किसी न किसी तरह की इमोशन को ट्रिगर करते हैं, जो किसी भी वायरल ट्रेंड के लिए जरूरी है।

    इंस्टाग्राम रील्स: परंपरा और ट्रेंड का अनोखा फ्यूजन

    इंस्टाग्राम आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां परंपरा और ट्रेंड का अनोखा फ्यूजन देखने को मिलता है। यहां संस्कृत श्लोक वाला 90s ट्रैक और एक तमिल फिल्म का गाना एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं और दोनों को ही भारत से लेकर विदेशों तक के लोग अपना रहे हैं।

    ये प्लेटफॉर्म पुराने और रीजनल गानों को नया जीवन दे रहा है। एक क्रिएटर का विजन और कुछ सेकंड का सही एडिट किसी भी गाने को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, जैसाकि इन दोनों गानों के साथ देखने को मिल रहा है।

