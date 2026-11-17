लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर पीढ़ी के साथ बात करने के अंदाज में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आता है। अभी तक हम लोग सिर्फ जेन-जी के स्लैंग्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब उसके बाद की नई पीढ़ी यानी जेन अल्फा के भी कुछ बिल्कुल नए और अनोखे शब्द चलन में आ गए हैं।

अगर आपके आस-पास कोई टीनएजर या छोटा बच्चा ऐसे शब्द बोलता है, जिन्हें समझना मुश्किल हो रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको जेन-जी और जेन-अल्फा के कुछ नए स्लैंग्स के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानें इनके बारे में।

Choppleganger ये शब्द Doppelganger यानी हमशक्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा अलग है। इस स्लैंग का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे आपकी शक्ल मिलती-जुलती है, लेकिन वह आपके काफी बदसूरत या कम अट्रैक्टिव हो। दोस्तों के बीच हंसी-मजाक में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम ब्रैड पिट के चॉपलेगैंगर हो।

Clanker ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है। आज के समय में चैटबॉट्स और एआई का बोलबाला है। ऐसे में ये शब्द एआई और चैटबॉट्स पर तंज करने या उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अपमान करने की नियत से बोला जाता है।

Big Back ये किसी को चिढ़ाने या छेड़ने के लिए एक मजेदार एक्सप्रेशन है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है या जिसे खाने-पीने का बहुत शौक होता है। समझ लीजिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि तुम हल्के-फुल्के मोटे हो।

Unc ये शब्द अंकल का शॉर्ट फॉर्म है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है, जो उम्र में बड़ा हो या खुद को पुराना महसूस करता है। हालांकि, उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो व्यक्ति काफी कूल है। ऐसे में मस्ती भरे अंदाज में उस व्यक्ति को अंक कहा जाता है।