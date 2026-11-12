रील छोड़ किताबों के दीवाने हुए जेन-जी, दक्षिण कोरिया में तेजी से बढ़ा पढ़ने का क्रेज

डिजिटल डेस्क, सियोल। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में पली-बढ़ी दक्षिण कोरिया की युवा पीढ़ी (जेन-जी) अब मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो (रील) देखने की लत से बाहर निकलने के लिए किताबों का सहारा ले रही है। वहां अब किताबें पढ़ना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ समय बिताने और लाइफस्टाइल का नया ट्रेंड बन चुका है।

26 वर्षीय ली यूंजी के अनुसार, उन्हें मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखने की लत लग गई है। वह अब इस लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद बढ़ा क्रेज दरअसल, अक्टूबर 2024 में 'द वेजिटेरियन' की लेखिका हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली कोरियाई और पहली एशियाई महिला थीं। यह पुरस्कार मिलने के बाद से युवाओं में किताबें खरीदने और पढ़ने का यह क्रेज और तेजी से बढ़ा है। उनकी जीत के महज एक सप्ताह बाद देश की सबसे बड़ी बुकस्टोर चेन क्योबो की टॉप-10 बेस्टसेलर लिस्ट में उनकी 9 किताबें शामिल थीं।

एक ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में किशोरों (टीनेजर्स) और 20 साल की उम्र के युवाओं के बीच कहानी, कविता और नाटक की किताबों की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.6% बढ़ी है।